Apple: Στις 9 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για νέο iPhone

Η Apple ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα διοργανώσει το ετήσιο φθινοπωρινό της event στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα iPhone, ρολόγια και άλλες συσκευές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Steve Jobs Theater στο Apple Park και θα αποτελέσει μια βιτρίνα των προσπαθειών της εταιρείας να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις συσκευές της.

Θα παρακολουθηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές που ανησυχούν για το ενδεχόμενο η εταιρεία να χάσει έδαφος από τους ταχύτερα εξελισσόμενους ανταγωνιστές της στον αγώνα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια στιγμή που η Apple αντιμετωπίζει πιέσεις από τους δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές των ΗΠΑ από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, όπου βρίσκονται τα κέντρα παραγωγής της.

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Apple θα παρουσιάσει επίσης μια πιο λεπτή έκδοση του τελευταίου iPhone, πιθανώς με την ονομασία iPhone Air, ακολουθώντας το παράδειγμα των σειρών iPad Air και MacBook Air.

Η εταιρεία αναμένεται επίσης να παρουσιάσει νέα Apple Watches entry-level και high-end, αναβαθμισμένα iPad Pros και μια ταχύτερη έκδοση του headset Vision Pro