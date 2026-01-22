Apple: Σχεδιάζει να μετατρέψει τη Siri σε chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης

Η πολυαναμενόμενη ανανέωση της Siri από την Apple ενδέχεται να μετατρέψει την έξυπνη βοηθό σε ένα chatbot που θα μοιάζει περισσότερο με το ChatGPT, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Πηγές που επικαλείται αναφέρουν ότι το chatbot Siri, το οποίο αναμένεται να ενσωματωθεί στο iOS 27, θα μπορούσε να αποτελέσει το κεντρικό σημείο της παρουσίασης της Apple στο WWDC τον Ιούνιο.

Το chatbot Siri, με εσωτερική κωδική ονομασία «Campos», θα λειτουργεί τόσο με φωνητικές όσο και με γραπτές εντολές. Ο αντιπρόεδρος της Apple, Craig Federighi, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν επιθυμούσε η Siri να εξελιχθεί σε chatbot και ότι προτιμούσε οι δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple να είναι «ενσωματωμένες, ώστε να είναι διαθέσιμες όποτε τις χρειάζεστε».

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός έχει αλλάξει, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από την επιτυχία των chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης άλλων εταιρειών.

Η Apple ενδέχεται επίσης να διαβλέπει μια νέα απειλή, καθώς η OpenAI φέρεται να σχεδιάζει την είσοδό της στον χώρο του hardware, υπό την καθοδήγηση του πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive.

Η εταιρεία έχει καθυστερήσει επανειλημμένα την κυκλοφορία μιας «πιο εξατομικευμένης Siri» και, το περασμένο έτος, αφιέρωσε σημαντικό χρόνο αναζητώντας συνεργάτη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, δοκιμάζοντας τεχνολογίες ανταγωνιστών όπως η OpenAI και η Anthropic για μια πιθανή συμφωνία.

Τελικά, η Apple επέλεξε τη Gemini της Google ως συνεργάτη της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, κάτι που επιβεβαίωσαν οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί νωρίτερα αυτόν τον μήνα.