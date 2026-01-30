Apple: Προτεραιότητα φέτος στα premium μοντέλα - Οι λόγοι της αλλαγής στρατηγικής

Η Apple δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή των τριών κορυφαίων μοντέλων iPhone για το 2026, ενώ καθυστερεί την κυκλοφορία του βασικού μοντέλου λόγω αλλαγής της στρατηγικής μάρκετινγκ και περιορισμών στην αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με την Nikkei Asia.

Ο αμερικανικός «κολοσσός» θα επικεντρωθεί στην κυκλοφορία του πρώτου του πτυσσόμενου iPhone και δύο μη πτυσσόμενων μοντέλων με αναβαθμισμένες κάμερες και μεγαλύτερες οθόνες για να κυκλοφορήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ το τυπικό iPhone 18 αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση των πόρων και στη μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών από τις premium συσκευές εν μέσω της αύξησης του κόστους των τσιπ μνήμης και των υλικών, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων παραγωγής που συνδέονται με τις πιο περίπλοκες βιομηχανικές τεχνικές για την πρώτη πτυσσόμενη συσκευή της Apple, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία από τις βασικές προκλήσεις για φέτος, και η αλλαγή της στρατηγικής μάρκετινγκ επίσης συνέβαλε στην απόφαση (να δοθεί προτεραιότητα στα premium μοντέλα)», δήλωσε στην Nikkei Asia ένας στέλεχος προμηθευτή iPhone με άμεση γνώση του σχεδίου.

Η Apple ξεπέρασε την Πέμπτη τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα τριμηνιαία έσοδα, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για iPhone και την απότομη ανάκαμψη στην Κίνα, με τον CEO Tim Cook να δηλώνει στο Reuters ότι η ζήτηση για τα τελευταία μοντέλα κινητών τηλεφώνων ήταν «εκπληκτική».