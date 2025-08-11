TechCrunch

Το 2024, η Apple παρουσίασε ένα εντυπωσιακό demo για το νέο, έξυπνο Siri που θα συνδεόταν με διάφορες εφαρμογές για να ανακτά κάθε είδους πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό το νέο Siri δεν έχει ακόμη δει το φως της ημέρας, καθώς η εταιρεία δε φαίνεται να έχει καταφέρει να το ολοκληρώσει.

Ωστόσο, το Bloomberg αναφέρει τώρα ότι η Apple δοκιμάζει μια έκδοση του Siri που θα μπορεί να εκτελεί ενέργειες εκ μέρους σας σε διάφορες εφαρμογές ακολουθώντας φωνητικές εντολές. Η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του App Intents, το πλαίσιο της οποίας δίνει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε τμήματα της εφαρμογής τους μέσω διαφορετικών συστημάτων, όπως η αναζήτηση και οι συντομεύσεις.

Το Bloomberg ανέφερε ότι, εάν αυτή η νέα έκδοση της Siri και του App Intents λειτουργήσει καλά, ένας χρήστης θα μπορεί να ζητήσει από τη Siri να αναζητήσει μια φωτογραφία, να την επεξεργαστεί και να τη στείλει σε κάποιον, να δημοσιεύσει σχόλια σε μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης ή να συνδεθεί σε μια υπηρεσία.

Η εταιρεία ήδη δοκιμάζει αυτή τη λειτουργία με εφαρμογές όπως Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook και WhatsApp, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το δημοσίευμα είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η Apple σχεδίαζε να κυκλοφορήσει μια ανανεωμένη έκδοση της Siri την άνοιξη του 2026.