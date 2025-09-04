Apple: Η αναβάθμιση της Siri πιθανό να υποστηρίζεται από το Google Gemini

Έκθεση του Bloomberg αναφέρει ότι η αναβάθμιση του Siri της Apple ενδέχεται να περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης, το οποίο θα βασίζεται στο AI, χάρη σε τεχνολογία που θα παρέχεται από το Gemini της Google.

Η Apple, η οποία έχει επικριθεί για την καθυστέρησή της στον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ανέβαλε την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της Siri μέχρι το 2026. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία προσπαθεί να καθορίσει εάν τα δικά της μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης θα λειτουργήσουν αρκετά καλά ώστε να καταστήσουν την αναβαθμισμένη Siri ανταγωνιστική σε σχέση με τις μηχανές AI που διατίθενται σήμερα από εταιρείες τεχνολογίας όπως η OpenAI, η Perplexity και η Google.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Apple ενδέχεται να στραφεί στη Google για να βρει λύση στα προβλήματά της. Η έκθεση ισχυρίζεται ότι η Apple και η Google κατέληξαν σε επίσημη συμφωνία αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η Apple θα δοκιμάσει ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της Google στη Siri. Εάν η δοκιμή είναι επιτυχής, η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς του λογισμικού του iPhone, όπως ο browser Safari και η αναζήτηση Spotlight, η οποία είναι διαθέσιμη στην Αρχική Οθόνη.

Τα προηγούμενα χρόνια, το Spotlight φαινόταν να εξελίσσεται σε ένα είδος ανταγωνιστή της Google, καθώς επέτρεπε στους χρήστες iPhone να παρακάμπτουν τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για να λαμβάνουν βασικές απαντήσεις σχετικά με δημοφιλή θέματα, όπως πληροφορίες για ηθοποιούς, μουσικούς, τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες, μεταξύ άλλων. Με τα AI chatbots, ωστόσο, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να βρουν γρήγορες απαντήσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πέρα από αυτά που θα μπορούσαν να βρουν στη Wikipedia.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι η αναβαθμισμένη μηχανή αναζήτησης θα χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό κειμένου, φωτογραφιών, βίντεο και τοπικών σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και μια λειτουργία σύνοψης που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα μπορεί επίσης να αξιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να τους επιτρέπει να πλοηγούνται στις συσκευές τους μέσω φωνητικών εντολών.

Πηγή: Techcrunch