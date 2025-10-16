Apple: Αναβαθμίσεις σε MacBook Pro και iPad - Τι φέρνουν τα τσιπ M5

Η Apple παρουσίασε μια σειρά από αναβαθμίσεις προϊόντων την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων ενός ανανεωμένου MacBook Pro, ενός iPad Pro και μιας δεύτερης γενιάς ακουστικών Vision Pro, καθώς ενσωματώνει το τελευταίο της chip M5 σε συσκευές που απευθύνονται σε επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα.

Το λανσάρισμα συσκευών με M5 τοποθετεί την Apple σε θέση να ανταγωνιστεί τις βελτιώσεις στην απόδοση των ανταγωνιστών της που χρησιμοποιούν τα τελευταία τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Qualcomm και της Intel. Η κίνηση αυτή βασίζεται στη στρατηγική της Apple να παρουσιάζει πρώτα το πιο προηγμένο τσιπ της στις συσκευές MacBook Pro και iPad Pro.

Το νέο MacBook Pro 14 ιντσών, με επεξεργαστή M5, αποτελεί ένα βήμα μπροστά από τη σειρά τσιπ M4 που παρουσιάστηκε πέρυσι. Το νέο, ταχύτερο τσιπ μπορεί να τροφοδοτήσει προηγμένες εφαρμογές βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι τιμές για τις τελευταίες συσκευές παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις με τσιπ M4.

Το MacBook Pro ξεκινά από 1.599 δολάρια για την έκδοση 14 ιντσών. Το iPad Pro ξεκινά από 999 δολάρια, ενώ το Vision Pro δεύτερης γενιάς ξεκινά από 3.499 δολάρια.

Ο επεξεργαστής M5, κατασκευασμένος με προηγμένη διαδικασία 3 νανομέτρων, αναμένεται να βελτιώσει την απόδοση και την ενεργειακή απόδοση σε όλες τις συσκευές. Το MacBook Pro με τον τελευταίο επεξεργαστή μπορεί να εκτελεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στη συσκευή, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το headset Vision Pro της Apple, που κυκλοφόρησε το 2023, επρόκειτο να ανανεωθεί μετά από την υποτονική ανταπόκριση που έλαβε. Το Vision Pro, που παρουσιάστηκε ως το πρώτο σημαντικό νέο προϊόν της εταιρείας σε σχεδόν μια δεκαετία, έλαβε θετικές κριτικές για την ποιότητα της οθόνης του, αλλά παραμένει μια εξειδικευμένη συσκευή με περιορισμένη υιοθέτηση.

Οι πωλήσεις του iPad αναμενόταν να αυξηθούν κατά περίπου 6% στο οικονομικό έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από μια τριετή ύφεση, χάρη σε μια μικρότερη και πιο προσιτή έκδοση της συσκευής και στην ανάκαμψη της ζήτησης για ηλεκτρονικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι πωλήσεις Mac αναμενόταν να αυξηθούν και πάλι φέτος, χάρη σε μια μικρότερη και φθηνότερη συσκευή Mac Mini με επεξεργαστή M4, η οποία προσέλκυσε τους καταναλωτές με περιορισμένο προϋπολογισμό.