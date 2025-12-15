Techcrunch

Υπάρχει κάτι βαθιά αμερικανικό στην πορεία της iRobot, της εταιρείας που έμαθε στη σκούπα σας να αποφεύγει τα έπιπλα. Ιδρύθηκε το 1990 στο Μπέντφορντ της Μασαχουσέτης από τον ρομποτιστή του MIT Ρόντνεϊ Μπρουκς και τους πρώην φοιτητές του Κόλιν Άνγκλ και Έλεν Γκράινερ.

Την Κυριακή κατέθεσε αίτηση πτώχευσης βάσει του Chapter 11, κλείνοντας έναν κύκλο 35 ετών που ξεκίνησε από τα όνειρα της έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, πέρασε από το πάτωμα της κουζίνας μας και κατέληξε στα χέρια του κινεζικού προμηθευτή της.

Ο Μπρουκς, ιδρυτικός διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφορικής και ΤΝ του MIT και διαβόητος προβοκάτορας της ρομποτικής, τη δεκαετία του ’80 μελετούσε έντομα και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι απλά συστήματα μπορούν να παράγουν σύνθετες συμπεριφορές. Αυτές τις ιδέες μετέφερε στην iRobot, η οποία πούλησε τελικά πάνω από 50 εκατομμύρια ρομπότ. Το Roomba, που λανσαρίστηκε το 2002, έγινε ρήμα, meme και –προς τέρψη πολλών– όχημα μεταφοράς γατών.

Τα χρήματα ακολούθησαν: η εταιρεία άντλησε συνολικά 38 εκατ. δολάρια, μεταξύ άλλων από την Carlyle Group, και το 2005 εισήχθη στο χρηματιστήριο αντλώντας 103,2 εκατ. δολάρια. Το 2015 δημιούργησε δικό της επενδυτικό βραχίονα, επενδύοντας σε νεοφυείς εταιρείες ρομποτικής.

Το 2022 εμφανίστηκε η Amazon, συμφωνώντας να εξαγοράσει την iRobot έναντι 1,7 δισ. δολαρίων. Όμως οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές απείλησαν να μπλοκάρουν τη συμφωνία και τον Ιανουάριο του 2024 το deal ακυρώθηκε. Η Amazon κατέβαλε 94 εκατ. δολάρια ως ρήτρα, ο Άνγκλ παραιτήθηκε και η εταιρεία απέλυσε το 31% του προσωπικού της.

Ακολούθησε μια αργή κατάρρευση, με πτώση εσόδων λόγω προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας και φθηνότερου κινεζικού ανταγωνισμού.

Πλέον, η κινεζική Shenzhen PICEA Robotics αναλαμβάνει τον έλεγχο της αναδιοργανωμένης εταιρείας. Η iRobot δηλώνει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και να υποστηρίζει τα προϊόντα της, αν και η αβεβαιότητα της πτώχευσης παραμένει. Οι υπάρχουσες συσκευές θα συνεχίσουν να δουλεύουν, αλλά χωρίς τις «έξυπνες» λειτουργίες που τις έκαναν να μοιάζουν με τεχνολογία του μέλλοντος.