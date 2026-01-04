Το 2026 η τεχνολογία ανθρωποειδών ρομπότ φαίνεται να είναι έτοιμη να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, δουλεύουμε και αλληλεπιδρούμε με τις μηχανές, προσφέροντας τόσο πρακτική βοήθεια όσο και ψυχαγωγία στο σπίτι και στη δουλειά, σύμφωνα με τους New York Post, καθώς, όπως αναφέρει, αναμένεται φέτος να διατεθούν στην αγορά ανθρωποειδή ρομπόπ.

Μια τεχνολογία άμεσα αναγνωρίσιμη από τα «Jetsons» είναι πλέον πραγματικότητα: τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία μπορούν να αναλάβουν εργασίες στο σπίτι και στη δουλειά. Πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα είναι αμερικανικές εταιρείες όπως η Tesla και η Agility Robotics, που φέρνουν την τεχνολογία αυτή πιο κοντά στον καθημερινό χρήστη.

Τα νέα ρομπότ μοιάζουν με ανθρώπους, στέκονται όρθια και μπορούν να διπλώνουν ρούχα, να ανοίγουν πόρτες, να σερβίρουν καφέ ή να αναλαμβάνουν βαρετές και επαναλαμβανόμενες εργασίες σε εργοστάσια. «Θα ενσωματωθούν στους ιστούς της καθημερινότητάς μας», δηλώνει ο Modar Alaoui, ιδρυτής της Humanoids Summit, προσθέτοντας ότι σύντομα θα βλέπουμε ανθρωποειδή να ετοιμάζουν φαγητό στα φαστφουντάδικα και να αναλαμβάνουν επικίνδυνες ή μονότονες εργασίες.

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών μοντέλων είναι το Optimus της Tesla, που έχει ήδη δοκιμαστεί σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Το ρομπότ διαθέτει Τεχνητή Νοημοσύνη Grok, περπατά με ταχύτητα 8 χλμ/ώρα, μεταφέρει έως 22 κιλά και μπορεί να εκτελεί εργασίες από κέρωμα δαπέδου μέχρι μέτρηση αρτηριακής πίεσης και παρασκευή πίτσας. Το κόστος του αναμένεται στα 20.000–30.000 δολάρια.

Το NEO Gamma της 1X Technologies, ύψους 1,60 μ., προορίζεται για οικιακή χρήση. Με μάτια-κάμερες πίσω από σκούρα ασπίδα και φουτουριστικό σώμα, μπορεί να μαθαίνει μέσα από την εμπειρία και να ολοκληρώνει καθημερινές δουλειές, όπως πλύσιμο πιάτων και καθαριότητα. Η παράδοση στους πρώιμους χρήστες αναμένεται το 2026, με στόχο να γίνει κοινός οικιακός βοηθός.

Το Digit v4 της Agility Robotics χρησιμοποιείται ήδη σε αποθήκες, όπως της Amazon. Σχεδιασμένο για μεταφορά πλαστικών δοχείων και άλλων αντικειμένων, το ανθρωποειδές αυτό επιτρέπει την αυτοματοποίηση βαρετών και επίπονων εργασιών χωρίς αλλαγή στις εγκαταστάσεις. Η προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη του το καθιστά ικανό να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να αντιδρά αυτόνομα.

Τέλος, ο Όλαφ της Walt Disney Imagineering, βασισμένος στον χιονάνθρωπο από την ταινία Frozen, συνδυάζει ρομποτική και ψυχαγωγία, μιλώντας και αλληλεπιδρώντας με το κοινό. Με ύψος 107 εκ., βάρος 13 κιλά και πλήρη αρθρωτικότητα, προσφέρει εμπειρία προσομοίωσης ανθρωπίνων κινήσεων και εκφράσεων, προοριζόμενος για θεματικά πάρκα όπως η Disneyland στο Παρίσι.

