Anthropic: Θα καλύψει τις αυξήσεις στις τιμές ρεύματος που προκαλούνται από τα κέντρα δεδομένων της

Η Anthropic ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα καλύπτει τις αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές που προκύπτουν από τα κέντρα δεδομένων της, αποτελώντας την πιο πρόσφατη εταιρεία που αναλαμβάνει δεσμεύσεις εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων για τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία πίσω από το Claude δεσμεύτηκε να πληρώνει για τις αναβαθμίσεις του δικτύου που απαιτούνται ώστε να συνδεθούν τα κέντρα δεδομένων της, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το The Hill.

Η Anthropic ανέφερε επίσης ότι θα επιδιώξει να φέρει νέα παραγωγή ενέργειας σε λειτουργία ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των κέντρων δεδομένων της, ενώ θα συνεργάζεται με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας για να καλύπτει τις αυξήσεις κόστους που οφείλονται στη ζήτηση. Δεσμεύτηκε ακόμη να μειώσει την επιβάρυνση των κέντρων δεδομένων της στο ηλεκτρικό δίκτυο και να επενδύσει στις τοπικές κοινότητες.

Η εταιρεία AI προστίθεται στη Microsoft και την OpenAI, οι οποίες έχουν αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις τον τελευταίο μήνα για να καλύψουν το κόστος των επεκτάσεων των κέντρων δεδομένων τους.

Οι ανακοινώσεις έρχονται καθώς οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν ολοένα και περισσότερο στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, εκφράζοντας ανησυχίες για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση νερού και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζει την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, φαίνεται επίσης πρόθυμη να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες, ιδιαίτερα σε μια χρονιά ενδιάμεσων εκλογών όπου η άνοδος των τιμών του ρεύματος θα μπορούσε να έχει πολιτικό κόστος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ενώθηκαν τον περασμένο μήνα με μια διακομματική ομάδα κυβερνητών για να ανακοινώσουν μια πρωτοβουλία πίεσης προς τον μεγαλύτερο περιφερειακό διαχειριστή ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, την PJM, ώστε να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος και να υποχρεώσει τους διαχειριστές κέντρων δεδομένων να πληρώνουν περισσότερο για νέες πηγές ενέργειας.

Η PJM, από την πλευρά της, πρότεινε μια προσέγγιση βασισμένη σε κίνητρα, σύμφωνα με την οποία οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων μπορούν να εξασφαλίσουν ταχύτερη σύνδεση στο δίκτυο εάν φέρουν τη δική τους παραγωγή ενέργειας.