Ανάκληση 10.500 μονάδων Powerwall 2 από την Tesla λόγω κινδύνου υπερθέρμανσης

Η Tesla ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ανακαλεί περίπου 10.500 μονάδες του συστήματος Powerwall 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και εγκαυμάτων, έπειτα από 22 αναφορές υπερθέρμανσης.

Η Αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC) ανέφερε ότι τα συστήματα αυτά «ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη και να υπερθερμανθούν», γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, αν και δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Το Powerwall 2 είναι οικιακή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας που συνεργάζεται με συστήματα ηλιακών πάνελ, αποθηκεύοντας ηλεκτρική ενέργεια για αυτοκατανάλωση, μεταφορά χρήσης σε περιόδους χαμηλότερου κόστους και παροχή εφεδρικής ισχύος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Η βλάβη προέρχεται από ορισμένα στοιχεία μπαταριών ιόντων λιθίου, τα οποία μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να υπερθερμανθούν, να εκλύσουν καπνό ή να αναφλέξουν. Σε λίγες περιπτώσεις, το πρόβλημα αυτό έχει προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ανάκλησης.

Η Tesla δήλωσε ότι περιορίζει εξ αποστάσεως το όριο φόρτισης των επηρεαζόμενων μονάδων, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο, ενώ θα προχωρήσει σε δωρεάν αντικατάσταση για τους πελάτες.

Η ανάκληση αυτή στρέφει το ενδιαφέρον στους προμηθευτές κυψελών μπαταριών της Tesla, τη στιγμή που ο τομέας αποθήκευσης ενέργειας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην επέκταση της εταιρείας πέρα από τα ηλεκτρικά οχήματα.