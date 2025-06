AlphaBot 2: Το ρομπότ που παίζει ζάρια, βράζει τσάι και πλένει πιάτα

Όταν ερωτάται εάν θέλει να παίξει ζάρια, εκείνο αναλαμβάνει δράση πατώντας το κουμπί σε έναν αυτόματο κύλινδρο ζαριών ο οποίος περιστρέφει ένα ζάρι. Μπορεί να πει και «μπράβο» στον αντίπαλό του, εάν κερδίσει. Ο λόγος για το ανθρωποειδές ρομπότ AlphaBot 2, το οποίο δημιουργήθηκε από την AI² Robotics, με έδρα τη Σενζέν της Κίνας. Το ρομπότ επέδειξε τις ικανότητές του στην πρόσφατη έκθεση «Beyond Expo» στην κινεζική ειδική διοικητική περιφέρεια του Μακάο, όπου έπαιξε ζάρια με τους συμμετέχοντες στο τεχνολογικό συνέδριο, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι του CNN.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, η ικανότητα του ρομπότ να κατανοεί οδηγίες κατέστη δυνατή χάρη στην ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) – την ενσωμάτωση συστημάτων AI σε φυσικές οντότητες – που του επιτρέπει να αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω του και να μαθαίνει από αυτόν.

«Στην προηγούμενη εποχή των ρομπότ, οι άνθρωποι έπρεπε να τα προγραμματίζουν για να τους λένε τι να κάνουν. Τώρα απλά τους λέτε τι να κάνουν και το ρομπότ μπορεί να καταλάβει το περιβάλλον», δήλωσε ο Yandong Guo, διευθύνων σύμβουλος της AI² Robotics, στην ανταποκρίτρια του CNN Kristie Lu Stout στο περιθώριο του συνεδρίου.

Ο Guo προσθέτει ότι το ρομπότ χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να μάθει να παίζει. «Απλώς δείχνουμε στο ρομπότ τι να κάνει, ίσως πέντε με δέκα δείγματα, και το ρομπότ μπορεί να μάθει».

Ενώ τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT έχουν γίνει οικεία, πολλοί ειδικοί λένε ότι η ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα στον τομέα.

Εταιρείες σε όλο τον κόσμο αναπτύσσουν ανθρωποειδή ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της Tesla και της Figure AI με έδρα την Καλιφόρνια, στους επενδυτές της οποίας περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Microsoft και η Nvidia.

Στην Κίνα, η ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη λαμβάνει σοβαρή εθνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, των κέντρων καινοτομίας και ακόμη και μιας σχολής ρομπότ. Μόνο η Shenzhen φιλοξενεί περισσότερες από 200 εταιρείες που εστιάζουν στην τεχνολογία αυτή, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σήμερα, τα ρομπότ χρησιμοποιούνται ήδη σε όλο τον κόσμο σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων. Πολλά ρομπότ είναι προγραμματισμένα να ολοκληρώνουν εργασίες ρουτίνας, αλλά τα πράγματα μετατοπίζονται προς τη χρήση ενσωματωμένης Τεχνητής Νοημοσύνης, λέει ο Harry Yang, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ. «Καθώς οι εργασίες γίνονται πιο πολύπλοκες, χρειάζεται τα ρομπότ να βλέπουν και να κατανοούν και να ενεργούν με βάση διαφορετικές καταστάσεις», λέει.

Το AlphaBot 2 - το οποίο είναι εξοπλισμένο με το αυτοαναπτυγμένο μοντέλο ενσωματωμένης Τεχνητής Νοημοσύνης της AI² Robotics - έχει ήδη πελάτες σε βιομηχανικές υπηρεσίες, βιοτεχνολογία και δημόσιες υπηρεσίες, λέει η εταιρεία.

Σε ένα εργοστάσιο που λειτουργεί από την αυτοκινητοβιομηχανία Dongfeng Liuzhou Motor Co. φορτώνει και ξεφορτώνει υλικά, ρυμουλκεί καροτσάκια και τοποθετεί ετικέτες σε παρμπρίζ. Αλλά ο Guo ελπίζει ότι μια μέρα θα μπορέσει να βγει από το εργοστάσιο και να μπει στο σπίτι.

