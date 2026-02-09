Alibaba: Το υπερφορτωμένο chatbot AI σταματά προσωρινά να εκδίδει κουπόνια

Το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της Alibaba, Qwen, ανέστειλε προσωρινά την έκδοση κουπονιών λόγω υπερφόρτωσης από τον μεγάλο αριθμό χρηστών, εξέλιξη που παρεμποδίζει τη νέα καμπάνια με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του εργαλείου πέρα από την απλή απάντηση σε ερωτήματα, προς άμεση υποστήριξη αγορών.

Το Qwen άρχισε να προσφέρει κουπόνια την Παρασκευή, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές εντός εφαρμογής από πλατφόρμες λιανικής που ανήκουν στην Alibaba, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προτροπές προς το chatbot.

Η πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη φάση σχεδίου ύψους 3 δισ. γιουάν (433 εκατ. δολάρια) για την προσέλκυση περισσότερων χρηστών στο chatbot κατά την περίοδο των ετήσιων διακοπών του Φεστιβάλ της Άνοιξης στην Κίνα.

Από τον περασμένο μήνα, η Alibaba επιδιώκει να μετατρέψει το Qwen σε ένα «ενιαίο σημείο πρόσβασης», όπου οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιούν άλλες εφαρμογές της εταιρείας απευθείας μέσα στο chatbot και να ολοκληρώνουν πληρωμές — αντίστοιχα με την ενσωμάτωση του Gemini της Google σε εφαρμογές όπως οι Χάρτες.

Ωστόσο, η υλοποίηση της στρατηγικής που ο όμιλος αποκαλεί Agentic AI έχει σκοντάψει σε τεχνικές δυσκολίες από την έναρξη της καμπάνιας με τα κουπόνια.

Η Alibaba ανακοίνωσε ότι μέσα στις πρώτες εννέα ώρες της καμπάνιας πραγματοποιήθηκαν 10 εκατ. παραγγελίες. Αντιμέτωπη με καταιγισμό προσπαθειών παραγγελίας το Σαββατοκύριακο, η Qwen γνωστοποίησε την Κυριακή, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Weibo, ότι το σύστημα είχε υπερφορτωθεί και ζήτησε από τους χρήστες «να δώσουν ένα διάλειμμα» στο chatbot.

Επαναλαμβανόμενες απόπειρες αγορών τη Δευτέρα κατέληξαν σε διαφορετικές εκδοχές άρνησης, με επίκληση υπερφόρτωσης χρηστών, σύμφωνα με ελέγχους του Reuters.

«Ο ενθουσιασμός για την εμπειρία αγορών μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί συμμετέχοντες στη “δωρεάν παραγγελία Qwen”. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να διατηρήσουμε την εμπειρία της καμπάνιας», απάντησε το Qwen σε μία από τις προτροπές αγοράς τη Δευτέρα.

Το chatbot πρόσθεσε ότι οι αγοραστές θα έχουν ακόμη χρόνο να εξαργυρώσουν τα κουπόνια τους, τα οποία ισχύουν έως τις 28 Φεβρουαρίου.