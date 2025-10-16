Airbound: Συγκέντρωσε 8,65 εκατ. δολάρια για την κατασκευή drone για παραδόσεις με κόστος ενός σεντ

Η Airbound, μια ινδική startup που ασχολείται με τα drones, εξασφάλισε αρχική χρηματοδότηση 8,65 εκατομμυρίων δολαρίων υπό την ηγεσία του συνιδρυτή της Physical Intelligence, Lachy Groom, καθώς ξεκινά ένα πιλοτικό πρόγραμμα παράδοσης υλικού με drones σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Παράλληλα, εργάζεται για την επίτευξη παράδοσης με κόστος ενός σεντ χρησιμοποιώντας τα υπερελαφριά αεροσκάφη της με συνδυασμένο σώμα και πτέρυγες.

Όπως αναφέρει το Techcrunch, στον γύρο χρηματοδότησης συμμετέχουν η Humba Ventures και ο υπάρχων επενδυτής της Airbound, Lightspeed Venture Partners, καθώς και ανώτερα στελέχη της Tesla, της SpaceX και της Anduril.

Η Airbound, που ιδρύθηκε το 2020 από τον Naman Pushp — ο οποίος ήταν 15 ετών τότε και τώρα είναι 20 — έχει αναπτύξει ένα αεροσκάφος με σχεδιασμό tail-sitter (όπου το drone κάθεται κάθετα και εκτοξεύεται όρθιο σαν πύραυλος) και πλαίσιο από ανθρακονήματα, με στόχο την παράδοση δεμάτων με κόστος έως και 20 φορές χαμηλότερο από τις συμβατικές μεθόδους και σημαντικά φθηνότερο από τα υπάρχοντα συστήματα παράδοσης με drones.

Το αεροσκάφος χρησιμοποιεί ένα σχήμα μεικτού πτερυγίου-σώματος με δύο έλικες, αντί για τα πιο συνηθισμένα σχήματα. Αυτό επιτρέπει στο αεροσκάφος να απογειώνεται σαν πύραυλος και να πετάει σαν αεροπλάνο. Η Airbound στοχεύει σε παραδόσεις με κόστος ενός σεντ, επανεξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ενέργεια για τη μεταφορά εμπορευμάτων, δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Pushp σε συνέντευξή του.

«Υπάρχει πραγματικά ένα απίστευτο χάσμα μεταξύ του σημερινού επιπέδου των drones και του επιπέδου που μπορούν να φτάσουν», δήλωσε ο ιδρυτής. «Χρειάζονται τέσσερα κιλά drone για να ανυψώσουν ένα κιλό φορτίου, κάτι που μου φαίνεται τρελό. Η εμβέλεια είναι μια λανθασμένη μέτρηση. Δεν υπάρχει έννοια αεροδυναμικής απόδοσης με τα drones [προς το παρόν]».

Ο σχεδιασμός του αεροσκάφους, που μοιάζει με πύραυλο και έχει συνδυασμένα φτερά, εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον έλικες και βαριά κινούμενα μέρη, βελτιώνοντας την αεροδυναμική απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά quadcopters.