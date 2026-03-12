Τραμπ για Ιράν: Είναι έθνος τρόμου και μίσους και τώρα πληρώνουν βαρύ τίμημα

«Είναι έθνος τρόμου και μίσους και τώρα πληρώνουν βαρύ τίμημα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών.

Το Ιράν «είναι πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνει μεγάλο τίμημα αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ακόμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε για μια ακόμα φορά, ότι ο στρατός των ΗΠΑ είναι «ο καλύτερος στον κόσμο» και ότι «οι προηγούμενοι πρόεδροι δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τις προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Trump on Iran:



They really are a nation of terror and hate.



They are paying a big price right now. pic.twitter.com/MsE4AqrcGb — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

