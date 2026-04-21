Α. Θάνος (ΣΕΤΕ): Οι προκλήσεις του πολέμου για τον ελληνικό τουρισμό - Οι πρώτες ενδείξεις για την καλοκαιρινή σεζόν

Η στάση αναμονής και η αυξημένη προσοχή είναι τα βασικά στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που παραμένει ισχυρή η δυναμική για τον κλάδο, όπως αναφέρει στο Liberal ο Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ακόμα, ο κ. Θάνος υποστηρίζει πως σε σχέση με τους «ανταγωνιστές» του ελληνικού τουρισμού τα μεγαλύτερα πλήγματα δέχονται οι χώρες της Μέσης Ανατολής ενώ διαφαίνεται μια τάση μετατόπισης της ζήτησης προς τη Μεσόγειο.

Παράλληλα, στέκεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας -ιδιαίτερα εν μέσω του ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού- προς τους ξένους τουρίστες και τονίζει τα μέτρα που προτείνει ο ΣΕΤΕ για την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου.

Συνέντευξη στον Αλέξανδρο Βέλμαχο

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα για τον τουριστικό τομέα στην ευρύτερη περιοχή μας μετά από την 28η Φεβρουαρίου; Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε από το εξωτερικό;

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε μια πιο εκτεταμένη και σύνθετη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, διαφορετική από εκείνη του περασμένου Ιουνίου, η οποία είχε περιορισμένες επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό.

Σε αυτήν τη φάση, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Τα πρώτα μηνύματα, τόσο από τη διεθνή τουριστική έκθεση ΙΤΒ που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο όσο και από τις αεροπορικές εταιρείες που ετοιμάζονται να υλοποιήσουν τα καλοκαιρινά τους προγράμματα, δείχνουν στάση αναμονής και αυξημένη προσοχή.

Σε περίπτωση που η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, επηρεάσει το ενεργειακό κόστος, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και συνολικά τη διεθνή οικονομία, είναι πιθανό να υπάρξουν συνέπειες και στον τουρισμό. Ωστόσο, προς το παρόν δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο..

Ποιες θεωρείτε πως θα είναι οι επιπτώσεις στις κρατήσεις για την καλοκαιρινή σεζόν στη χώρα μας;

Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει μία ασφαλής πρόβλεψη, καθώς το διεθνές περιβάλλον παραμένει ρευστό.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί ισχυρή δυναμική. Το 2025 επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη, με αύξηση αφίξεων και εσόδων, ενώ η ζήτηση επεκτείνεται πλέον και πέρα από την παραδοσιακή θερινή περίοδο. Παράλληλα, βασικές αγορές όπως η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και η Γαλλία, εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλη προτίμηση προς την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ισχύ του “brand” της χώρας.

Συνεπώς, παρά την αβεβαιότητα, τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν θετικά, γεγονός που επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της καλοκαιρινής σεζόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των εξωτερικών συνθηκών.

Ποιες είναι οι αγορές που κερδίζουν και αυτές που χάνουν περισσότερο λόγω του πολέμου (με ορίζοντα την καλοκαιρινή σεζόν);

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η περιοχή της Μέσης Ανατολής φαίνεται να πλήττεται άμεσα, κυρίως λόγω της διακοπής πτήσεων και του κλεισίματος του εναέριου χώρου, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη ζήτηση προς αυτούς τους προορισμούς.

Παράλληλα, διαφαίνεται μια τάση μετατόπισης της ζήτησης προς τη Μεσόγειο, ωστόσο η εξέλιξη αυτή παραμένει σε πρώιμο στάδιο και θα αποτυπωθεί πιο καθαρά το επόμενο διάστημα.

Εν μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τι μπορεί να προσφέρει ο ελληνικός τουρισμός στους επισκέπτες που θα κάνει τη χώρα μας να ξεχωρίσει από τους άμεσους ανταγωνιστές μας;

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα μπορεί να ξεχωρίσει προβάλλοντας σταθερά τα βασικά της πλεονεκτήματα: την ασφάλεια, τη φιλοξενία και την αξιοπιστία που προσφέρει ως προορισμός.

Οι επισκέπτες αναζητούν σήμερα σιγουριά και θετικές εμπειρίες, και ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες με συνέπεια. Παράλληλα, καθοριστικός παράγοντας παραμένει η συνολική ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, τόσο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών όσο και ως προς τη σχέση αξίας-τιμής.

Συνεπώς, η διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε συνδυασμό με ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον είναι αυτό που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της χώρας έναντι των άμεσων ανταγωνιστών της.

Σε ποιες παραμέτρους θα μπορούσε να «πατήσει» ο ελληνικός τουριστικός τομέας ώστε να ενισχύσει τη θέση του (σε βραχυχρόνιο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο);

Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να ενισχύσει τη θέση του, τόσο βραχυχρόνια όσο και μεσοπρόθεσμα, επενδύοντας στα βασικά του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ποιότητα του προϊόντος, η φιλοξενία και η συνολική εμπειρία που προσφέρει.

Παράλληλα, είναι κρίσιμο να διευρύνει το τουριστικό του Portfolio, αναπτύσσοντας νέες μορφές τουρισμού και εμπλουτίζοντας την προσφορά πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η διάρκεια της ζήτησης.

Τέλος, η διατήρηση της αυθεντικότητας του ελληνικού τουρισμού, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις στη βιωσιμότητα και στο ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος.