Ισχυρή άνοδο 6,9% κατέγραψε στην επιβατική κίνηση τον Μάρτιο του 2026 το δίκτυο περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, εξυπηρετώντας συνολικά 890.000 επιβάτες.

Η πρώιμη έναρξη της θερινής περιόδου και η ενίσχυση από τις διεθνείς πτήσεις διατήρησαν τα μεγέθη σε νέα υψηλά παρά τις πιέσεις που άσκησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε πληρότητες και συγκεκριμένες αγορές.

Στα μηνιαία αποτελέσματα καταγράφεται αύξηση επιβατών κατά 57.000, με την εσωτερική αγορά να αποτελεί τη βάση σταθερότητας και τις διεθνείς ροές σημαντικά ενισχυτικό παράγοντα.

Συγκεκριμένα η εσωτερική επιβατική κίνηση, η οποία κατέχει μερίδιο 58% επί της συνολικής κυκλοφορίας στα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, ανήρθε σε 516.000 επιβάτες σημειώνοντας άνοδο κατά 5,4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Η διεθνής επιβατική κίνηση, με μερίδιο 42% στα συνολικά αποτελέσματα, ανήρθε σε 373.000 επιβάτες. Το δίκτυο εξυπηρέτησε 31.000 περισσότερους επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 9,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Ανθεκτική η επιβατική κίνηση – Περιορισμένη η επίδραση από Μέση Ανατολή

Συγκεκριμένα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά μερικώς την κίνηση λόγω της ακύρωσης όλων των εμπορικών πτήσεων από και προς το Ισραήλ, ενώ σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του περασμένου έτους, καταγράφηκε μείωση από τη συγκεκριμένη αγορά και στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, με υποχώρηση κατά 5.000 επιβάτες, η οποία αποδίδεται κυρίως στη μείωση των πτήσεων από αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής.

Στον αντίποδα, οι συνολικές επιδόσεις Μαρτίου από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης (+15.000 επιβάτες/+2,9%) αναδείχθηκαν σε βασικό παράγοντα που συνέβαλε στη θετική μηνιαία απόδοση του δικτύου. Η εσωτερική κίνηση σημείωσε αύξηση κατά 11.000επιβάτες/+5,4% με τους συντελεστές πληρότητας να κινούνται επίσης ανοδικά (LF Μάρ. 2026: 82,6% έναντι Μάρ. 2025: 80,4%), ενώ η άνοδος της διεθνούς κίνησης κατά 4.000επιβάτες /+1,4% οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κίνησης από τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Τουρκία, εξισορροπώντας τη μικρή μείωση από Γερμανία, Κύπρο, Ισραήλ και Κάτω Χώρες.

Θετικές ενδείξεις στην έναρξη της θερινής σεζόν

Αντίστοιχα, η έναρξη της θερινής περιόδου, μία ημέρα νωρίτερα σε σύγκριση με πέρυσι (29/03/26 έναντι 30/03/25), είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση των διεθνών πτήσεων σε όλα σχεδόν τα αεροδρόμια. Ειδικά, η διεθνής κίνηση αυξήθηκε σημαντικά στα τερματικά Κέρκυρας, Ρόδου και Χανίων σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Ισχυρά θετικές επιδόσεις κατέγραψε και το αεροδρόμιο Σαντορίνης (+11.000 επιβάτες/+29,2%) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, όταν η έντονη σεισμική δραστηριότητα άρχισε να επηρεάζει τις πτήσεις. Βεβαίως, παραμένει κάτω από την αντίστοιχη απόδοση του 2024, ωστόσο η συνεχιζόμενη άνοδος της επιβατικής κίνησης καταγράφεται τόσο στο εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Περιορισμένες επιπτώσεις είχαν οι αναστολές λειτουργίας αεροδιαδρόμων λόγω των προγραμματισμένων εργασιών (RRF) τον Μάρτιο. Οι εργασίες αφορούσαν τα αεροδρόμια Ρόδου, Μυτιλήνης και Μυκόνου για μία έως δύο ημέρες την εβδομάδα έως τις 24/03/2026, χωρίς να επηρεαστεί η κίνηση επί του συνόλου.

Οι 5 κορυφαίες χώρες ως προς τη διεθνή επιβατική κίνηση:

Τα 5 κορυφαία αεροδρόμια, βάσει διεθνούς επιβατικής κίνησης:

Από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 253 εκατομμύρια επιβάτες.