Α. Παναγιωτάκης (Optima ΑΕΔΑΚ): Γιατί «τρέχουν» τα αμοιβαία κεφάλαια - Το στοίχημα των εισροών το 2026

Τα αμοιβαία κεφάλαια της Optima asset management ΑΕΔΑΚ κατέγραψαν σημαντικές αποδόσεις το 2025 και δύο από αυτά βρέθηκαν στην πρώτη θέση στην κατηγορία τους ξεπερνώντας κατά πολύ τους δείκτες αναφοράς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Asset Μanagement ΑΕΔΑΚ Αριστοτέλης Παναγιωτάκης μιλά στο Liberal και τον Βασίλη Κώτση για την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας και τις προοπτικές του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων.

Ο κ. Παναγιωτάκης επισημαίνει πως το ΧΑ έχει αποκτήσει βάθος, ποιότητα κερδοφορίας και προβλεψιμότητα και θεωρεί πως υπάρχουν περιθώρια προσέλκυσης κεφαλαίων από τις αποταμιεύσεις στην κεφαλαιαγορά αρκεί να εφαρμοστούν φορολογικά κίνητρα και να υπάρξει ειδική μεταχείριση για συνταξιοδοτικού χαρακτήρα Α/Κ. Για την Ελλάδα αναφέρει ότι έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας και υποστηρίζει ότι η οικονομία έχει δείξει σημάδια σταθερότητας και ανθεκτικότητας όπως φάνηκε στις πρόσφατες κρίσεις με τους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Συνέντευξη στον Βασίλη Κώτση

H Optima Αsset Management ΑΕΔΑΚ πέτυχε το 2025 την καλύτερη επίδοση στα μετοχικά και στα μικτά αμοιβαία ξεπερνώντας κατά πολύ τους δείκτες αναφοράς. Ποιες ήταν οι επενδυτικές κινήσεις που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα;

Το 2025 ήταν μια ακόμα εξαιρετική χρονιά για την Optima ΑΕΔΑΚ. Συγκεκριμένα, το Optima ελληνικό μετοχικό κατέκτησε την κορυφή των αποδόσεων μεταξύ 46 μετοχικών Α/Κ Ελλάδας, επιτυγχάνοντας απόδοση 53,6%, ξεπερνώντας τον Γενικό Δείκτη (απόδοση 44,3%) κατά 9,3%. Η απόδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο των 92 μετοχικών Α/Κ που επενδύουν είτε σε ελληνικές, είτε σε ξένες μετοχές.

Αντίστοιχα, το Optima greek balanced μικτό εσωτερικού σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση μεταξύ 57 μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων με απόδοση 32,2%, ξεπερνώντας κατά 8,6% τον δείκτη αναφοράς (50% ελληνικές μετοχές και 50% ελληνικά ομόλογα) του οποίου η απόδοση ανήλθε στο 23,6%. Αξίζει να αναφερθεί ότι και σε ορίζοντα 4ετίας, το Optima greek balanced μικτό εσωτερικού κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ των μικτών Α/Κ, με σωρευτική απόδοση 74%.

Η στρατηγική μας ήταν ξεκάθαρη για το 2025. Διατηρήσαμε υψηλό ποσοστό επενδυσιμότητας στα χαρτοφυλάκιά μας και τα προσαρμόσαμε ώστε να έχουν μια υπέρβαρη θέση στις ελληνικές μετοχές, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το βάρος τους στον δείκτη αναφοράς. Όσον αφορά σε συγκεκριμένες επιλογές σε κλάδους και επιμέρους μετοχές, διατηρήσαμε μια μεγάλη έκθεση κυρίως στον τραπεζικό κλάδο (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Alpha Bank), την ενέργεια (ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Motor Oil και Ελληνικά Πετρέλαια) και τις υποδομές (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR).

Δευτερευόντως, εστιάσαμε σε επιλεγμένες μετοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά με κοινή την προσπάθεια να επεκταθούν στο εξωτερικό όπως η CENERGY, η PROFILE και ο ΤΙΤΑΝ. Σχετικά με τις επενδύσεις σε ομόλογα και καθώς το επιτόκιο της ΕΚΤ είχε μειωθεί στο 2%, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, επικεντρωθήκαμε κυρίως σε εταιρικά και τραπεζικά ομόλογα όπου οι αποδόσεις ήταν σημαντικά υψηλότερες.

Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σημαντικές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια. Πού αποδίδετε το φαινόμενο αυτό και αν εκτιμάται ότι θα υπάρχει και συνέχεια;

Πράγματι, το συνολικό ενεργητικό του κλάδου ανήλθε το 2025 στα €29,4 δισ. καταγράφοντας άνοδο 33%. Σημαντικό επίσης είναι ότι το 2025 οι εισροές δεν περιορίστηκαν στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ορισμένης διάρκειας (Target Maturity), αλλά σημειώθηκαν πάνω από €1,5 δισ. εισροές σε μικτά, μετοχικά, σύνθετα και fund of funds, επιβεβαιώνοντας μια σταδιακή ωρίμανση της επενδυτικής συμπεριφοράς.

Οι κύριοι λόγοι που εξηγούν την πρόσφατη δυναμική άνοδο των επενδύσεων είναι:

Η στροφή των αποταμιευτών σε αποδοτικότερες λύσεις, καθώς τα επιτόκια καταθέσεων είναι πλέον χαμηλά

Η αναγνώριση των εντυπωσιακών αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια, που αρχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να δημιουργούν εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες της αγοράς.

Εκτιμώ ότι η τάση αυτή της αγοράς, θα συνεχισθεί και το 2026, με σημαντικά ποσά να επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια, καθώς εκτός από το γεγονός ότι οι παραπάνω παράγοντες θα διατηρηθούν, οι τράπεζες δραστηριοποιούνται πλέον δυναμικά στον τομέα του wealth and asset management, αφού τους αποφέρει σημαντικά έσοδα και προμήθειες.

Οι καταθέσεις των πολιτών αυξάνονται και υπάρχει μια προσπάθεια στην Ευρώπη μέρος των αποταμιεύσεων αυτών να επενδυθεί στις αγορές (μετοχές, ομόλογα, ΑΕΔΑΚ) για καλύτερες αποδόσεις. Εμείς ως χώρα πού βρισκόμαστε; Υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να διευκολυνθεί αυτή η μετατόπιση κεφαλαίων;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στις κεφαλαιαγορές, καθώς αυτές αποτελούν έναν βασικό πυλώνα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το ενεργητικό των UCITS (Συλλογικών Επενδύσεων) στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι ανήλθε το 2024 σε περίπου €12,6 τρισ., ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανέρχονται σε περίπου €12 τρισ. – μια αναλογία κοντά στο ένα προς ένα, καθώς υπάρχει ισχυρή επενδυτική κουλτούρα και μέρος των αποταμιεύσεών κατευθύνονται σε επενδύσεις.

Η Ελλάδα υστερεί στον τομέα αυτό, καθώς οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια ανέρχονται σε 29,4 δισ., ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών σε περίπου 152 δισ. Τα τελευταία έτη έχουν γίνει προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές και αντιμετώπιση των παρακάτω προκλήσεων, για να ακολουθηθεί η ευρωπαϊκή τάση:

Έλλειψη ισχυρών κινήτρων για επενδύσεις. Η χώρα δεν διαθέτει αντίστοιχα εργαλεία, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, όπου ενθαρρύνεται η μακροχρόνια επένδυση σε επενδυτικά προϊόντα με φορολογικές ελαφρύνσεις.

Απουσία ενός ανεπτυγμένου οικοσυστήματος συνταξιοδοτικών και επαγγελματικών ταμείων, που λειτουργεί ως σταθερή δεξαμενή μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων. Σε αυτό δεν βοηθάει η αλλαγή φορολογικής αντιμετώπισης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης που έγινε στις αρχές του 2024.

Για να συμβαδίσουμε λοιπόν ως χώρα με την ευρωπαϊκή τάση απαιτούνται:

Φορολογικά κίνητρα

Εκπτώσεις και απαλλαγές για επενδύσεις με ορίζοντα άνω των 5 ετών

Ειδική μεταχείριση για συνταξιοδοτικού χαρακτήρα Α/Κ

Οι εισηγμένες εταιρείες πάνε από ρεκόρ σε ρεκόρ κερδοφορίας. Βλέπετε να διατηρείται αυτή η δυναμική και το τρέχον έτος;

Μπαίνουμε σε μια χρονιά όπου η ελληνική αγορά δείχνει καθαρά σημάδια ωρίμανσης και ανθεκτικότητας. Με περίπου το 70% των blue chips και το 80% του ευρύτερου δείκτη να αναμένεται να καταγράψουν αύξηση EBITDA το 2025, είναι σαφές πως η ανάπτυξη δεν είναι αποσπασματική σε λίγες εταιρείες, αλλά διάχυτη στην ευρύτερη αγορά.

Το 2026 είναι μια χρονιά ευκαιριών όπου αναμένουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μαζί με ακόμα έξι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Μυτιλιναίος, ΔΕΗ, Coca-Cola, ΟΤΕ, Μotor oil, Ελληνικά Πετρέλαια), θα παρουσιάσουν οργανική κερδοφορία μεγαλύτερη από περίπου €1 δισ. Βλέπουμε να διατηρείται η δυναμική στον τραπεζικό κλάδο με ισχυρή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, τις υποδομές, τα διυλιστήρια και τις εταιρείες ενέργειας. Σταθερότητα στις τηλεπικοινωνίες και σταδιακή ομαλοποίηση σε κυκλικούς κλάδους. Η αγορά έχει αποκτήσει βάθος, ποιότητα κερδοφορίας και προβλεψιμότητα.

Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας γενικότερα και πώς μπορεί να σταθεί σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά με εμπορικούς πολέμους, έντονο ανταγωνισμό, αλλά δυστυχώς και με πολεμικές συρράξεις;

Η Ελλάδα έχει μπει σε μια συνεχή αναπτυξιακή τροχιά από το 2019, κυρίως λόγω των σημαντικών μεταρρυθμίσεων και του συστηματικού κυβερνητικού σχεδιασμού για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, παράλληλα με την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως και των πολύ καλών οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον υγιές, ισχυρό και με μεγάλη ρευστότητα, ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την οικονομία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς και έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια διεθνοποίησης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, με τη συνέπεια που επέδειξε η κυβέρνηση και τους σταθερά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στην Ελλάδα για το 2026 αναμένεται στα επίπεδα του 2%) ανακτήθηκε η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να δανείζεται με επιτόκια χαμηλότερα από αυτά των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ιταλίας. Η έμπρακτη εμπιστοσύνη προς τη χώρα, σφραγίστηκε με την εκλογή του κ. Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, επιβεβαιώνοντας ότι η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει στηριζόμενη πλέον σε πιο γερές βάσεις.

Η ελληνική οικονομία μετά το 2019 κατάφερε να ισχυροποιηθεί, παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη και έδειξε σημάδια σταθερότητας και ανθεκτικότητας όπως φάνηκε στις πρόσφατες κρίσεις - πόλεμος στην Ουκρανία και τη Γάζα, δασμοί από ΗΠΑ. Η εταιρεία μας πιστεύει στη συνέχιση της θετικής τάσης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας και για τη χώρα.