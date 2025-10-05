Κ. Χατζηδάκης: Οι πολίτες θα δουν στην τσέπη τους, τους επόμενους μήνες τα μέτρα της ΔΕΘ

Από τον Νοέμβριο οι πολίτες θα δουν το αποτύπωμα των μέτρων, που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Liberal.

Χαρακτηρίζει αναμενόμενη την εικόνα των δημοσκοπήσεων και επισημαίνει ότι είναι στο χέρι της κυβέρνησης να πείσει τους αναποφάσιστους, ενώ απαντά ότι «τα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης θα έφερναν παραβίαση των κανόνων της ΕΕ και νέα διαδικασία επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προαναγγέλλει για το 2026 νέο πακέτο στήριξης για την κοινωνία, που θα προέλθει από την ανάπτυξη και θέτει ως διακύβευμα των επόμενων εκλογών, όπως λέει, «αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να κάνει σταθερά βήματα μπροστά ή αν θα ρισκάρουμε όλα όσα με κόπο έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια».

Συνέντευξη στη Λίδα Μπόλα

Βρισκόμαστε πλέον ένα μήνα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τελικά επρόκειτο για εξαγγελίες που αφήνουν το αποτύπωμα που επεδίωκε η κυβέρνηση;

Το αποτύπωμα των μέτρων της ΔΕΘ θα φανεί πραγματικά τους επόμενους μήνες. Από τον Νοέμβριο, ξεκινάει η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Ξεκινούν, επίσης, από τώρα, οι αυξήσεις στους στρατιωτικούς, στους αστυνομικούς και τους λιμενικούς. Οι υπόλοιποι, τη διαφορά στην τσέπη τους, θα αρχίσουν να τη βλέπουν από τον Ιανουάριο του 2026, όταν, για παράδειγμα, θα έχουν μικρότερη παρακράτηση φόρου στους μισθούς, μειωμένο ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά και μικρά χωριά κτλ. Με τις μεγάλες μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδισμένοι θα βγουν συνολικά πάνω από 4 εκατ. πολίτες, μεταξύ των οποίων οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οικογένειες με παιδιά, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών και των μικρών χωριών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι νέοι κερδίζουν επιπλέον ένα μισθό τον χρόνο από τις μειώσεις φόρων. Ουσιαστικά αυτοί που είναι από 25 έως 30 ετών θα πληρώνουν τον μισό φόρο και αυτοί που είναι από 20 έως 25 ετών καθόλου! Ένα και πλέον μισθό κερδίζουν οι οικογένειες με τρία παιδιά. Ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάνει και τους δύο μισθούς. Επιπλέον, καταργούμε την προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους. Πιστεύω ότι κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε μέσα στον δημοσιονομικό χώρο που είχαμε διαθέσιμο. Οι προτάσεις που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση έχουν πολλαπλάσιο κόστος και στηρίζονται αποκλειστικά στα «λεφτόδεντρα» τους.

Στις δημοσκοπήσεις, πάντως, ενώ υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, δε φαίνεται να υπάρχει μια ριζική μεταβολή στα δημοσκοπικά δεδομένα. Πού το αποδίδετε; Μήπως είχε ανέβει πολύ ο πήχης των προσδοκιών;

Να μην ξεχνάμε, κ. Μπόλα, ότι είμαστε στο μέσο της δεύτερης τετραετίας και αρκετά μακριά από τις εκλογές. Είναι, λοιπόν, φυσιολογική η εικόνα των δημοσκοπήσεων και τα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζονται. Μην ξεχνάτε ότι σε αρκετές περιπτώσεις στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, το κυβερνητικό κόμμα βρίσκεται πίσω από το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στο μέσο της θητείας και στο τέλος ξανακερδίζει τις εκλογές, με επανασυσπείρωση των αναποφάσιστων στις τάξεις του. Εδώ δεν μιλάμε καν για αυτό! Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται 10-15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι, λοιπόν, στο χέρι μας να εργαστούμε με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, για να πείσουμε τους αναποφάσιστους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσουν ξανά την παράταξή μας.

Η κυβέρνηση έχει επενδύσει αρκετά στην αποδόμηση της πρότασης που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μια εβδομάδα αργότερα. Ωστόσο, αρχίζει να καλλιεργείται η αίσθηση στους πολίτες ότι η θετική πορεία της οικονομίας, τα πλεονάσματα, δίνουν τη δυνατότητα να «ανοίξει» παραπάνω η βεντάλια των παροχών κι αυτό δε γίνεται από επιλογή της κυβέρνησης. Μπορεί αυτό να επηρεάζει την εικόνα της κυβέρνησης;

Θα ήταν ανόητο να μπορούμε να δώσουμε παραπάνω και να μην το κάνουμε. Εκτός αν εμείς είμαστε οι «κακοί» και η αντιπολίτευση αποτελείται από «καλούς» και «φιλεύσπλαχνους» ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ακολουθούμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ο διαθέσιμος χώρος ήταν 1,76 δισ. ευρώ. Άρα, εξαντλήσαμε τα όρια που είχαμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, υποσχέθηκε μέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ τον χρόνο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού που το ΠΑΣΟΚ δεν τις απορρίπτει ως αρνητικές. Συνεπώς, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δυνατότητες για παροχές είναι πολύ συγκεκριμένες και ότι τα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης θα έφερναν παραβίαση των κανόνων της ΕΕ και νέα διαδικασία επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας.

Από τώρα, ένα χρόνο νωρίτερα, καλλιεργείται επίσης η προσδοκία ότι τον επόμενο Σεπτέμβριο θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις, αν η οικονομία εξακολουθήσει να έχει την ίδια θετική πορεία. Ισχύει αυτό κι αν ναι προς ποια κατεύθυνση θα είναι ο νέος σχεδιασμός σας;

Κατανοώ το ενδιαφέρον των πολιτών για πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν το εισόδημά τους. Όμως, προς το παρόν δεν έχουν καν ψηφισθεί από τη Βουλή οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε φέτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ασφαλώς και το 2026 θα υπάρξει νέο πακέτο στήριξης για την κοινωνία, που θα προκύπτει αφενός από την ανάπτυξη της οικονομίας και αφετέρου από τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής. Καταλαβαίνετε, όμως, ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε, με λεπτομέρειες, για τις πρωτοβουλίες του επόμενου χρόνου. Ακολουθούμε μια νοικοκυρεμένη πολιτική στην οικονομία και το αποτέλεσμα της προσπάθειας επιστρέφει στην κοινωνία. Αν αυτό στενοχωρεί την αντιπολίτευση, λυπάμαι που χαλάμε το πάρτι της καταστροφολογίας.

Ποιο θα είναι τελικά το διακύβευμα των επόμενων εκλογών κ. Χατζηδάκη; Θα είναι η οικονομία;

Στις εκλογές, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί βασικά αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να κάνει σταθερά βήματα μπροστά ή αν θα ρισκάρουμε όλα όσα με κόπο έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή, με διεθνείς αναταράξεις, και έχει πολύ μεγάλη σημασία στη χώρα μας να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και ένας ηγέτης που να κρατά σταθερά το τιμόνι. Ο λαϊκισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης όχι μόνο στην οικονομία με την ακατάσχετη παροχολογία τους, αλλά και στα εθνικά μας θέματα νομίζω ότι δείχνει τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας. Αυτή την ώρα μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυώνται τη σταθερή πορεία της πατρίδας μας. Κι αυτό είναι μια πικρή αλήθεια για την αντιπολίτευση. Αλλά δεν είναι μόνο η σταθερότητα. Είναι και το ποιος έχει τη γνώση και το όραμα να οδηγήσει την Ελλάδα στις καινούργιες εποχές. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, των νέων τεχνολογιών, της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τόσο ο αρχηγός όσο και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τους απαιτητικούς καιρούς που έχουμε μπροστά μας.

Εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων και οικονομικής αστάθειας που καταγράφεται και σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση; Μπορεί κάτι να επηρεάσει τη χώρα σε τέτοιο βαθμό που να ανατρέψει τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας;

Ασφαλώς και υπάρχει προβληματισμός για τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Αυτό επισήμανα και παραπάνω. Και γι’ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η οικονομία μας να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και να έχουμε δημοσιονομική σοβαρότητα και σταθερότητα. Αλλά να έχουμε και μια κυβέρνηση που να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις κρίσεις. Η κυβέρνηση αυτή διαχειρίστηκε διαδοχικές κρίσεις και διεθνείς αναταράξεις με επάρκεια και επιτυχία. Αυτό θα κάνουμε, αν χρειαστεί, και στο μέλλον. Επαναλαμβάνω, όμως, πόσο σημαντικό είναι στη χώρα να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και μια κυβέρνηση που να μπορεί απερίσπαστη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα. Η αντίληψη ορισμένων από την αντιπολίτευση «να πέσει αυτή η κυβέρνηση κι ό,τι θέλει ας γίνει» είναι μια απίστευτα επιπόλαια αντίληψη.

Εντός από την οικονομία, σε ποιους άλλους άξονες θα βασιστεί η κυβερνητική πολιτική στον εναπομείναντα ενάμιση χρόνο της τετραετίας;

Είμαστε αποφασισμένοι να επικεντρωθούμε αφενός στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και αφετέρου στην προώθηση των μεγάλων έργων. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, αναφέρω ενδεικτικά ότι, μόνο για το β’ εξάμηνο του έτους, έχουμε παρουσιάσει 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων αυτή για την οργάνωση και λειτουργία των πολεοδομιών, την ολοκλήρωση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων ΑΠΕ, Τουρισμού, Βιομηχανίας, τις 175 κινητές μονάδες υγείας, βασικά για την επαρχία, το σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Παράλληλα, έχουμε μπροστά μας μια σειρά από έργα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027: η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, το flyover της Θεσσαλονίκης, η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μετά την ανάταξη των ζημιών που προκάλεσε ο Daniel στη Θεσσαλία. Στο τέλος της τετραετίας, λοιπόν, θα μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό μας και να πούμε στους πολίτες: «το είπαμε, το κάναμε»!

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει «στοιχίσει» στην εικόνα της κυβέρνησης και την άποψη των πολιτών για εσάς. Ποια θα είναι η στάση σας από εδώ και στο εξής για να μην επαναληφθούν αστοχίες και λάθη του παρελθόντος;

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός έχει υπάρξει ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του, υπογραμμίζοντας ότι δεν τα καταφέραμε. Γι’ αυτό τώρα επιχειρούμε να βάλουμε μια τάξη. Ήδη έχουμε συμφωνήσει με την Κομισιόν αφενός την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και αφετέρου ένα Σχέδιο Δράσης, με πάνω από 50 σημεία προς υλοποίηση. Ο ίδιος συνάντησα τον αρμόδιο Επίτροπο για να συμφωνήσουμε για τα παραπάνω, διότι συντονίζω την προσπάθεια. Παράλληλα, από το 2026 θα έχουμε ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων και πληρωμών και το πρόγραμμα καταβολής ενισχύσεων θα εφαρμόζεται πλήρως, χωρίς άλλα προβλήματα.

Πάντως οι αγρότες ανησυχούν για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Υπάρχει πιθανότητα τελικά να μην πάρουν οι αγρότες τις επιδοτήσεις τους;

Κάνουμε αγώνα δρόμου για να μη συμβεί αυτό. Αλλά για να πληρωθούν οι αγρότες μας πρέπει να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που έχει ζητήσει η Κομισιόν και γενικότερα να συμμορφωθούμε πλήρως στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτή την ώρα, γίνονται οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Παράλληλα, προτεραιότητα θα δοθεί στις αποζημιώσεις για τον Daniel, ιδιαίτερα για τα φερτά υλικά, στις επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, για την ευλογιά, καθώς και για την τελευταία δόση, 30% για τη βιολογική γεωργία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία. Μέσα σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για όλα αυτά. Και στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι ετήσιες ενισχύσεις, αφού και πάλι γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Πιστεύω ότι οι αγρότες μας το κατανοούν και ξέρουν ότι, αν γίνει κάποιο λάθος και αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι οι πρώτοι που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Κατανοούμε ότι περιμένουν τα χρήματά τους και εμείς αυτό προσπαθούμε: να τα λάβουν χωρίς επιπλοκές με τις Βρυξέλλες και με απόλυτη ασφάλεια.