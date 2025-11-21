Κ. Αχλαδίτης (ΕΒΕΠ): Πώς το λιμάνι της Ελευσίνας θα μετατραπεί σε κόμβο logistics

Θετική εξέλιξη για την ανάδειξη της Ελευσίνας σε ένα νέο πρωτοποριακό κόμβο logistics χαρακτηρίζει τα μέτρα της κυβέρνησης στην ευρύτερη περιοχή των ναυπηγείων ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ, Κ. Αχλαδίτης, σε συνέντευξή του στο Liberal.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για την Ελευσίνα ανοίγει τον δρόμο - μεταξύ άλλων - για την επέκταση 400 στρεμμάτων στα Ναυπηγεία καθώς και τη δημιουργία δεύτερου λιμένα. Μάλιστα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η ευρύτερη περιοχή στα ναυπηγεία της Ελευσίνας θα εξελιχθεί σε μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο, με λιμενικές, εμπορικές, μεταφορικές, ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες, νέες υποδομές, θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο Κ. Αχλαδίτης αναλύει, εξάλλου, τη δυναμική που αναπτύσσεται πίσω από τον φιλόδοξο σχεδιασμό της διασύνδεσης του νέου λιμανιού της Ελευσίνας, με την επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου (ΘΕΚ).

Συνέντευξη στον Χρήστο Θ. Παναγόπουλο

Κύριε Αχλαδίτη, ακούσαμε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του λιμένα Ελευσίνας. Πρόκειται, κατά την άποψή σας, για ένα λιμάνι το οποίο θα μπορούσε να υποκαταστήσει τον λιμένα του Πειραιά; Ή μήπως πρόκειται για ένα λιμάνι το οποίο θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τον ΟΛΠ;

Η περιοχή, γενικότερα, της Ελευσίνας είναι ένας κλειστός κόλπος που ενδείκνυται για την ανάδειξη των logistics με την έννοια ότι είναι κλειστός ο χώρος και έχει κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους μπουνάτσες. Υπάρχει ένα θέμα στον δίαυλο, θέματα εκβάθυνσης που είναι ανασταλτικός παράγων. Όμως μπορεί να γίνει η εκβάθυνση και να λειτουργήσει.

Η άποψη μου είναι ότι, καταρχάς, είναι θετικό. Πρώτα για τη Δυτική Αττική, η οποία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί με όλες αυτές τις αποθήκες και τα logistics, τα οποία αναπτύσσονται άναρχα, χωρίς να υπάρχει υποδομή. Άρα, ένα υποτιθέμενο καινούριο logistics στο λιμάνι με όλες αυτές τις σύγχρονες δυνατότητες, ναι, προφανώς θα δώσει μεγάλη δυνατότητα σε συνδυασμό και με το Θριάσιο, που είναι κοντά, που είναι κάθετα, άρα έχεις άμεση πρόσβαση από το «να ακουμπήσεις το κουτί, να το πάρεις, να το πάς στο Θριάσιο».

Δεν θέλεις τόσο μεγάλες εκτάσεις, όπως πιθανόν ψάχνει ο Πειραιάς για να επεκταθεί παραπάνω. Το ζητούμενο εδώ είναι, κατ'αρχάς, κατά πόσον αυτό το πράγμα θα γίνει γρήγορα και δεύτερον η ροή του εμπορίου, που, όπως γνωρίζετε, ελέγχεται από την Ασία. Αν κάποιος θα φέρει το κουτί, πρέπει πρώτα να έρθει το κουτί. Πρέπει, λοιπόν, το όποιο εγχείρημα να το στηρίξουν οι εταιρείες, οι οποίες μεταφέρουν τα κουτιά από την Κίνα. Το εμπόριο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ελέγχεται από τους Κινέζους.

Άρα έχεις έναν παράγοντα, «τι παιχνίδι θα παίξουν οι Κινέζοι» και η γραμμή και πώς θα χρησιμοποιηθεί το λιμάνι καταρχάς, από την πλευρά των γραμμών. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση είναι η διαχείριση στο κουτί και η περαιτέρω προώθηση μέσω του Θριασίου στην Ευρώπη με ένα μεγάλο, ακόμη, παράγοντα, το τόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τον σύγχρονο σιδηρόδρομο.

Υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις πέραν των 400 στρεμμάτων ώστε να καταστεί το λιμάνι ένα από τα πιο σημαντικά logistics hubs της Ανατολικής Μεσογείου;

Νομίζω ότι το Θριάσιο θα παίξει τον ρόλο αυτό. Δηλαδή η εναπόθεση του κουτιού στο λιμάνι και η προώθησή του στο Θριάσιο. Όπως ξέρετε υπάρχει και το Θριάσιο ΙΙ, οι εκτάσεις είναι μεγάλες και η άμεση προώθηση προς την Ευρώπη ή την μεταποίηση. Δεν ξέρω η Κυβέρνηση τι έχει προβλέψει, αλλά μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο, το νομοσχέδιο, πρέπει να προβλέψει και τη μεταποίηση. Έρχονται πράγματα από την Ανατολή, ίσως από την Ινδία, αργότερα, τα οποία γίνονται ευρωπαϊκά παίρνοντας το πιστοποιητικό το CE για να προωθηθούν στον τελικό παραλήπτη. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν είναι μόνο το κουτί να ακουμπήσει και να φύγει. Το «πάτημα» της Cosco ποιο είναι; Ότι περνάνε 4-5 εκατομμύρια κουτιά στην Ελλάδα, ακουμπάνε στο λιμάνι και πάνε στη Δυτική Ευρώπη και γίνεται η διαχείρισή τους. Το ζητούμενο είναι να γίνεται η διαχείριση εδώ και να φεύγει έτοιμο προϊόν προς τον τελικό παραλήπτη.

Το «νέο λιμάνι» της Ελευσίνας θα είναι στενά συνδεδεμένο με την επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου (ΘΕΚ). Ποια είναι δυναμική πίσω αυτόν τον φιλόδοξο σχεδιασμό και τι μπορούμε να περιμένουμε;

Η δυναμική είναι κατά πόσον μπορείς να ελέγξεις την ροή του εμπορίου. Εάν φέρεις εμπόρευμα δυναμική υπάρχει. Αν δεν φέρεις εμπόρευμα δυναμική δεν υπάρχει. Η χώρα μας δεν είναι παραγωγική χώρα να έχει πρωτογενή παραγωγή να έχει αυτοκινητοβιομηχανίες, να έχει παραγωγές που χρειάζονται αποθήκες και διαχείριση. Η δουλειά μας είναι διαχείριση σε εμπορεύματα τρίτων. Άρα, η όποια επένδυση εξαρτάται από τρίτους, αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει.

Θα αποτελέσει το νέο λιμάνι της Ελευσίνας, τη νέα εμπορική πύλη της Ελλάδας και συνεπακόλουθα της Ευρωπαϊκή Ένωσης; Θα είναι κόμβος του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) που θα αποτελέσει σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας της Ε.Ε. (European Union Institute for Security Studies – EUISS), εναλλακτική λύση στην πρωτοβουλία Belt and Road (BRI) της Κίνας ;

Ναι, θα μπορούσε, ασφαλώς. Λάβετε υπ'όψιν σας ότι στον κόλπο εκεί υπάρχει το λιμάνι, υπάρχει ο σιδηρόδρομος και υπάρχει και ένα αεροδρόμιο. Το οποίο αεροδρόμιο είναι, μεν, πολεμικό ή χρησιμοποιείται από την Πυροσβεστική, αλλά σε δεύτερη φάση θα μπορούσε άνετα να δημιουργηθεί ένα cargo αεροδρόμιο. Άρα, και το εμπόρευμα της Ινδίας θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμο σε αυτό το λιμάνι.

* Ο Κωνσταντίνος Αχλαδίτης είναι Β' Αντιπρόεδρος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπεύθυνος Ναυτιλιακών θεμάτων και εφοδιαστικής αλυσίδας) και CEO της GOLDEN CARGO.