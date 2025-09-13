Jiten Vyas (VFS Global): Η ανοδική πορεία του τουρισμού και το «κλειδί» της βίζας

Μια αθέατη πλευρά της τουριστικής ανάπτυξης, είναι αυτή της έγκαιρης έκδοσης των αναγκαίων ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο Jiten Vyas, CCO και Head of Business Development της VFS Global, εξηγεί στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Liberal πως απλοποιείται η διαδικασία και πόσο χρήσιμη είναι για τον ελληνικό τουρισμό.

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Η Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση διεθνών επισκεπτών τα τελευταία χρόνια και ως φυσικό επακόλουθο είναι η αύξηση στις αιτήσεις βίζας. Ποιος είναι ο ρόλος παρόχων υπηρεσιών έκδοσης και θεώρησης βίζας όπως η VFS Global σε αυτή τη διαδικασία;

Πράγματι η Ελλάδα υποδέχεται έναν αριθμό-ρεκόρ επισκεπτών, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας ανάκαμψης των τουριστικών ροών. Πρόσφατα ο ΟΗΕ εκτίμησε πως οι διεθνείς αφίξεις παγκοσμίως, ξεπέρασαν τα 300 εκατομμύρια μόλις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτή η έντονη κινητικότητα, είχε ως φυσικό επακόλουθο το να αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των αιτήσεων για βίζα. Για να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η δυναμική που καταγράφεται, κάθε κρίκος της τουριστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, από τις προξενικές αρχές που διαχειρίζονται τις αιτήσεις για βίζα μέχρι τα καταλύματα και τα τοπικά τουριστικά γραφεία, πρέπει να είναι έτοιμα να προσφέρουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο μια φιλόξενη εμπειρία. Η VFS Global υποστηρίζει την Ελλάδα στη λειτουργία κέντρων υποβολής αιτήσεων βίζας σε 30 χώρες, είτε άμεσα είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, επιτρέποντας στις διπλωματικές αποστολές να ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση, ώστε τα στελέχη τους να αξιοποιούν την τεχνογνωσία τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τι ακριβώς κάνει η VFS Global;

Η VFS Global καθιστά τη διαδικασία πιο εύκολη για τους ταξιδιώτες και πιο αποδοτική για τα προξενεία. Οι αιτούντες επωφελούνται από μικρότερους χρόνους αναμονής, καλύτερη πρόσβαση σε κέντρα εξυπηρέτησης και συνολικά μια πιο ομαλή εμπειρία υποβολής. Για το προξενικό προσωπικό, η ανάθεση σε έναν εξωτερικό συνεργάτη παροχής υπηρεσιών των καθημερινών διαδικαστικών εργασιών, όπως η συλλογή εγγράφων και βιομετρικών δεδομένων, μειώνει τον διοικητικό φόρτο, ώστε να επικεντρώνονται στον κύριο ρόλο τους, που είναι η αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων επί των αιτήσεων. Αυτήν την περίοδο υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας, κάτι που σε συνδυασμό με την καθιέρωση της χώρας ως τον πέμπτο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις τουριστικές ροές. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι μεγαλώνουν οι ανάγκες των αρχών για υποστήριξη στο έργο που υλοποιούν.

Η τεχνολογία παίζει ρόλο στο να γίνει η διαδικασία αίτησης βίζας πιο αποδοτική και ασφαλής;

Η VFS Global ήταν η πρώτη που εισήγαγε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες έκδοσης βίζας, με εργαλεία όπως οι ψηφιακοί βοηθοί, η αυτοματοποιημένη επαλήθευση δεδομένων, η αναγνώριση προσώπου και τα συστήματα αντιμετώπισης αυτοματοποιημένων κρατήσεων (anti-bot), που διασφαλίζουν πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανεμπόδιστα να κλείσουν ραντεβού για την αίτηση έκδοσης βίζας.

Γενικότερα, η τεχνολογία αλλάζει την εμπειρία των ταξιδιωτών και των διασυνοριακών ελέγχων παγκοσμίως, από τα Smart Gates που λειτουργούν στο Ντουμπάι έως τα eGates στο Ηνωμένο Βασίλειο, και εμείς εργαζόμαστε επίμονα ώστε οι υπηρεσίες βίζας να εξελίσσονται παράλληλα και να ακολουθούν την τάση αυτή.

Βέβαια, αν και η Τεχνητή Νοημοσύνη μειώνει τα περιθώρια λάθους και επιταχύνει διαδικασίες, ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη επίβλεψη παραμένουν καθοριστικοί. Κάθε στάδιο που ολοκληρώνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτηρείται και αξιολογείται από ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο να πούμε πως η VFS Global συνεργάζεται με το Responsible AI Institute, για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει, χρησιμοποιούνται υπεύθυνα.

Πώς διαφοροποιείστε από άλλους παρόχους υπηρεσιών outsourcing;

Ο ιδρυτής και CEO της VFS Global, Zubin Karkaria, οραματίστηκε και ίδρυσε τη VFS Global το 2001, εισάγοντας για πρώτη φορά παγκοσμίως το κόνσεπτ του παρόχου υπηρεσιών έκδοσης βίζας. Δεν εισήλθαμε απλώς σε μια αγορά, τη δημιουργήσαμε Αυτό που ξεκίνησε ως λύση για τις τεράστιες ουρές έξω από τις πρεσβείες, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την βέλτιστη εμπειρία πελάτη. Αυτό το όραμα και επιχειρηματικό πνεύμα συνεχίζει να καθοδηγεί το έργο μας σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια, η VFS Global σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επεξεργαστεί πάνω από 504 εκατομμύρια αιτήσεις βίζας και έχει καταχωρήσει περισσότερο από 214 εκατομμύρια βιομετρικά δεδομένα. Σε περιόδους αιχμής των τουριστικών ροών η εταιρεία διεκπεραιώνει περισσότερες από 10.000 αιτήσεις την ημέρα στο παγκόσμιο δίκτυό της.

Με παρουσία σε 165 χώρες και συνεργασίες με 68 κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευαίσθητων σε ζητήματα ασφάλειας κρατών, τα συστήματά μας δοκιμάζονται συνεχώς απέναντι στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες σημαίνει ότι ιδιωτικές εταιρείες – πάροχοι είναι αυτές που παίρνουν αποφάσεις για την έκδοση ή μη βίζας. Μπορείτε να διευκρινίσετε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της VFS Global και αντίστοιχων εταιρειών;

Η συνεργασία με εξειδικευμένους παρόχους όπως η VFS Global επιτρέπει στις πρεσβείες και τα προξενεία, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, να επικεντρώνονται στον κύριο ρόλο τους, τη λήψη αποφάσεων επί των αιτήσεων. Η VFS Global αναλαμβάνει καθαρά διοικητικά καθήκοντα χωρίς αξιολογικό χαρακτήρα, όπως τη συλλογή εγγράφων και βιομετρικών δεδομένων, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες των προξενικών αρχών. Οι κυβερνήσεις διατηρούν πάντα τον πλήρη έλεγχο. Δεν αποφασίζουμε ποιος λαμβάνει βίζα. Ο ρόλος μας είναι να διαχειριζόμαστε την υποστηρικτική υποδομή, ώστε οι προξενικοί υπάλληλοι να εστιάζουν στη βασική τους αρμοδιότητα. Είμαστε υπερήφανοι που παρέχουμε υπηρεσίες υποβολής αιτήματος βίζας για τις περισσότερες χώρες Σένγκεν, τα περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ και τις περισσότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της υψηλής ζήτησης, των σύνθετων απαιτήσεων και των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων γίνονται συχνά αντίλογος κατά της αξιοποίησης παρόχων.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι θεμελιώδης για εμάς. Συμμορφωνόμαστε με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, περιλαμβανομένου του GDPR. Όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες κρυπτογραφούνται, μεταφέρονται με ασφάλεια και διαγράφονται εντός προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων. Παράλληλα, αναβαθμίζουμε συνεχώς τα συστήματα μας, ώστε να βρισκόμαστε σταθερά ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και να προλαμβάνουμε νέους κινδύνους.

Ποια είναι τα επόμενα σημαντικά βήματα του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά την τεχνολογική εξέλιξη, γεωγραφική κάλυψη και εμπειρία πελάτη;

Το μέλλον της κινητικότητας είναι ψηφιακό και συνεργατικό. Οι κυβερνήσεις κατευθύνονται προς την υιοθέτηση διαλειτουργικών συστημάτων ταυτοποίησης, συστήματα αξιολόγησης ρίσκου με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης και βιομετρικά εργαλεία που καθιστούν τη διαχείριση συνόρων ταχύτερη και ασφαλέστερη. Συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι καίριας σημασίας, καθώς έτσι οι κυβερνήσεις διασφαλίζουν την εδαφική τους κυριαρχία και την ασφάλεια, ενώ αξιόπιστοι εταίροι παρέχουν την απαιτούμενη ποιότητα των υπηρεσιών και την καινοτομία σε μεγάλη κλίμακα.

Η VFS Global με τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας, στηρίζει την ανάπτυξη του εμπορίου και του τουρισμού. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ενίσχυση της θέσης της ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού. Η επένδυση στην αποδοτικότητα των σχετικών διαδικασιών και στην καινοτομία με επίκεντρο τον ταξιδιώτη δεν είναι απλώς μια ευκαιρία. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και παράγοντας επιτυχίας για το μέλλον.