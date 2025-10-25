Το Ισραήλ προετοιμάζεται εκ νέου για την πιθανότητα η Χαμάς να επιστρέψει απόψε τις σορούς δύο δολοφονημένων ομήρων, σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει πρόθεση να παραδώσει σήμερα οποιαδήποτε σορό ομήρου στο Ισραήλ.

Χθες, παρά τις αρχικές εικασίες, δεν πραγματοποιήθηκε καμία επιστροφή σορών.

Σημειώνεται ότι, επί του παρόντος, οι σοροί 13 νεκρών ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Kan: Η καθυστέρηση στην επιστροφή των σορών θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλλουν προσπάθειες - και μέχρι στιγμής φαίνεται να τις πετυχαίνουν - ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση κατά της Χαμάς ή της Γάζας, σε συνέχεια της καθυστέρησης από την τρομοκρατική οργάνωση να επιστρέψει τις σορούς των ομήρων, σύμφωνα με πληροφορίες του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου Kan.

Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο πηγές που εμπλέκονται άμεσα στις διαπραγματεύσεις, αναφέρει ότι η ισραηλινή πλευρά εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση, καθώς από την Τρίτη η Χαμάς δεν έχει παραδώσει καμία σορό, παρά το γεγονός ότι το Τελ Αβίβ εκτιμά πως η τρομοκρατική οργάνωση διαθέτει τη δυνατότητα να το πράξει.

Προηγούμενες πληροφορίες για πιθανή παράδοση επιπλέον σορών την Πέμπτη αποδείχθηκαν ανακριβείς. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές εκφράζουν ελπίδα ότι η διαδικασία ενδέχεται να προχωρήσει εντός της ημέρας.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι συνεχείς επισκέψεις ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ στέλνουν σαφές μήνυμα προς την Ιερουσαλήμ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ευαίσθητη εκεχειρία.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις στους διαμεσολαβητές - την Αίγυπτο και το Κατάρ - ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Χαμάς θα τηρήσει την υποχρέωσή της να επιστρέψει όλους τους ομήρους.

Το βράδυ της Τρίτης, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ δύο φέρετρα με τις σορούς των κατοίκων του κιμπούτς Νιρ Όζ, του 85χρονου Άριε «Ζάλμαν» Ζαλμανόβιτς και του 38χρονου Ταμίρ Αντάρ.

Η Χαμάς είχε δεσμευθεί να επιστρέψει τις σορούς εντός 72 ωρών από τη μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού. Αργότερα, όμως, η τρομοκρατική οργάνωση επικαλέστηκε δυσκολίες στον εντοπισμό ορισμένων σορών και ανάγκη βαρέων μηχανημάτων για την ανάκτησή τους.