Η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρις φαίνεται να έχει προβάδισμα έναντι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δυο νέες δημοσκοπήσεις, καθώς προετοιμάζεται για το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών.

Η Χάρις θα συμμετάσχει στο συνέδριο γνωρίζοντας ότι κερδίζει έναν όλο και αυξανόμενο αριθμό ψηφοφόρων. Το τετραήμερο συνέδριο στο Σικάγο ξεκινά τη Δευτέρα, περίπου ένα μήνα αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την εκστρατεία επανεκλογής του.

Οι Δημοκρατικοί ενώθηκαν γρήγορα γύρω από τη Χάρις, η οποία όρισε τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της.

Την παραμονή του συνεδρίου στο Σικάγο, η Χάρις κατέγραψε προβάδισμα μεταξύ τριών και έξι ποσοστιαίων μονάδων στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή.

Vice Pres. Kamala Harris leads former Pres. Trump in a head-to-head matchup, but Trump retains the upper hand on the two top-cited election issues, according to a new ABC News/Washington Post/Ipsos poll. https://t.co/pNWLgwxWXJ pic.twitter.com/iipqVPOVLM

Ειδικότερα, στη «μονομαχία», η Χάρις προηγείται του Τραμπ με 49% έναντι 45% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και 51-45% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων σε αμφίρροπη κούρσα, σύμφωνα με δημοσκόπηση των ABC News/Washington Post/Ipsos.

Σε μια κούρσα που περιλαμβάνει τους Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, Κορνέλ Γουέστ και Τζιλ Στάιν, η Χάρις προηγείται του Τραμπ με 47-44% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και 49-45% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων.

Kamala Harris and Donald Trump are even across the battleground states that will decide the Electoral College, and now Harris has a 3-point edge nationally, the latest CBS News poll shows. https://t.co/2zj8y2eUB0 pic.twitter.com/JXI8bX5sW2