Γιάννης Βασιλάκος (Fourlis): Από ένας multi-brand retailer στην νέα εποχή

Την επόμενη μέρα, μετά τα πρώτα 75 χρόνια λειτουργίας, και το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που σηματοδοτείται, από την μετάβαση από έναν multi-brand retailer σε μία ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας λιανικής, τεχνολογίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, σκιαγραφεί στο Liberal.gr ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Γιάννης Βασιλάκος.

Ο ίδιος περιγράφει τους βασικούς στόχους για τη νέα χρονιά εντός και εκτός Ελλάδος για τον όμιλο Fourlis και προαναγγέλλει νέες κινήσεις και επενδύσεις.

Συνέντευξη στην Αντιόπη Σχοινά

Ο Όμιλος διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με ισχυρά brand. Πόσο αυτή η στρατηγική έχει θωρακίσει τις αποδόσεις του Ομίλου και πού εκφράζεται στα οικονομικά αποτελέσματα η ορθότητα των επιλογών σας;

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου αποτελεί διαχρονικά ένα από τα θεμέλια της στρατηγικής μας. Μας επιτρέπει να δραστηριοποιούμαστε σε κλάδους με διαφορετικούς κύκλους ζήτησης, να εξισορροπούμε εξωτερικές μεταβολές και να διασφαλίζουμε ανθεκτικότητα και προβλεψιμότητα. Αυτή η σταθερότητα μάς δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε με μακροπρόθεσμη οπτική.

Στα αποτελέσματα του Ομίλου αυτό αποτυπώνεται καθαρά: διατηρούμε ισχυρή δυναμική πωλήσεων και σταθερή κερδοφορία. Η συμβολή των brands – IKEA, Intersport, Foot Locker και Holland & Barrett – είναι συμπληρωματική και αποτελεί βασικό λόγο της συνολικής μας αποδοτικότητας.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει εισέλθει στο πιο φιλόδοξο στάδιο της ιστορίας του: τη μετάβαση από έναν multi-brand retailer σε μία ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας λιανικής, τεχνολογίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, μια κίνηση που δημιουργεί κλίμακα, έλεγχο, ταχύτητα και ευελιξία. Αυτό το νέο επιχειρησιακό μοντέλο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ομίλου.

Τα 4 brands που έχει συστήσει στην αγορά ο Όμιλος αποτελούν τους ισχυρότερους παίκτες στην κατηγορία τους. Ποια στοιχεία είναι εκείνα που διαμορφώνουν αυτή την υπεροχή;

Η υπεροχή των brands μας προκύπτει από τον συνδυασμό τριών παραγόντων: τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία τους, τη συνεχή επένδυση στην εμπειρία του καταναλωτή και τη βαθιά λειτουργική τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Όμιλος στα 75 χρόνια δραστηριοποίησης του στο λιανεμπόριο.

Σε αυτά προστίθεται πλέον η νέα επιχειρησιακή αρχιτεκτονική μας, η οποία θα αποτελείται από ένα ενιαίο λειτουργικό υπόβαθρο – τεχνολογία, supply chain, δεδομένα, HR – πάνω στο οποίο «κουμπώνουν» όλα τα brands. Με αυτό το μοντέλο αξιοποιούμε στο μέγιστο τις συνέργειες μεταξύ των brands, αποφεύγοντας παράλληλες επενδύσεις και επαναλαμβανόμενες λειτουργίες. Τα brands επικεντρώνονται αποκλειστικά στον εμπορικό τους ρόλο, ενώ ο Όμιλος παρέχει κεντρική δομή, κοινές υποδομές και ενιαία εργαλεία που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν την απόδοσή τους.

Σκοπός είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου τρόπου λειτουργίας, ο οποίος θα στηρίζεται σε κοινές αποθήκες, ενοποιημένα πληροφοριακά συστήματα, ένα ολοκληρωμένο CRM και μια οργανωτική δομή που θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε στους πελάτες μια συνεκτική εμπειρία, ανεξαρτήτως brand ή χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε ουσιαστικά τόσο την ευελιξία μας όσο και την ανταγωνιστική θέση των brands σε κάθε αγορά δραστηριοποίησης.

Πού εστιάζονται οι νέες κινήσεις ανά brand; Τι να περιμένουμε σε άνοιγμα νέων καταστημάτων;

Όλα τα brands αναπτύσσονται βάσει ενός συνεκτικού στρατηγικού πλάνου. Στην IKEA, συνεχίζουμε την επένδυση σε νέα, πιο προσβάσιμα μοντέλα καταστημάτων, με πρόσφατα ανοίγματα σε Πάτρα και Ηράκλειο, ενώ προχωρά και ο σχεδιασμός για το νέο, εμβληματικό κατάστημα στο The Ellinikon, μια από τις σημαντικότερες μελλοντικές μας επενδύσεις. Παράλληλα, αναπτύσσουμε και μικρότερα, αστικού τύπου καταστήματα, για μεγαλύτερη εγγύτητα στον καθημερινό καταναλωτή.

Παράλληλα, στα αθλητικά είδη και στον κλάδο του athleisure, η Foot Locker λειτουργεί ως επιταχυντής ανάπτυξης, καθώς αποτελεί ένα ισχυρό concept που προσφέρει άμεσο growth και υψηλή κερδοφορία από την πρώτη μέρα. Στο πλάνο μας μάλιστα στοχεύουμε για 10–15 νέα καταστήματα ετησίως. Η Intersport παραμένει ο σταθερός πυλώνας του Ομίλου και βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης και ενίσχυσης της κερδοφορίας, με τις online επιδόσεις της να αναβαθμίζονται συνεχώς.

Συνολικά, οι πρόσφατες οικονομικές μας επιδόσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Ομίλου. Οι επενδύσεις στο εννεάμηνο ξεπέρασαν τα €16 εκατ., με περισσότερα από €10 εκατ. να κατευθύνονται αποκλειστικά στην ανάπτυξη και ανανέωση του δικτύου καταστημάτων και στην ενίσχυση των υποδομών logistics. Με συνεχείς επενδύσεις, ισχυρή omnichannel στρατηγική και νέα σημεία πώλησης, παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι σε βιώσιμη ανάπτυξη και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας του καταναλωτή σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Πρόσφατα ανακοινώσατε τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου, που πρακτικά αποτελούν και προάγγελο για το σύνολο του έτους. Η πορεία που κατέγραψε ο όμιλος ήταν η αναμενόμενη και που θέτει τον πήχη για το 2026;

Η πορεία του εννεάμηνου ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις μας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Όμιλος Fourlis εξελίσσεται σταθερά σύμφωνα με το στρατηγικό μας πλάνο. Τα έσοδα έφτασαν τα €430,7 εκ., +10,4% σε σχέση με πέρσι, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν +36,8% σ τα €16,4 εκ..

Το γεγονός ότι μέσα στο 2025 πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις δείχνει ότι δεν μένουμε σταθεροί, αλλά επιταχύνουμε την ανάπτυξη και θέλουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην αγορά.

Με αυτά τα δεδομένα, μπαίνουμε στο 2026 με ισχυρούς ρυθμούς. Αναμένουμε ότι, εφόσον συνεχιστεί η τάση, θα ενισχυθεί περαιτέρω το μερίδιό μας στην αγορά, θα επεκταθεί το δίκτυο καταστημάτων και θα επιβεβαιωθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι ανάπτυξής μας.

Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, η σταθερότητα των επιδόσεων σε όλα τα brands μας επιβεβαίωσε ότι ακολουθούμε τη σωστή στρατηγική κατεύθυνση. Για το 2026, στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε πλήρως τις επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, να ενισχύσουμε περαιτέρω την αποδοτικότητα και να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του δικτύου μας με μεθοδικότητα και έμφαση στη βιωσιμότητα των αποφάσεών μας.

Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ψηφιοποίηση του και στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Βλέπετε διαφοροποίηση των καταναλωτών όσον αφορά τις ψηφιακές αγορές και τάσεις επιστροφής στο φυσικό κατάστημα; Αν ναι, πώς θα αλλάξει, αν αλλάξει την στρατηγική σας;

Σήμερα βλέπουμε έναν καταναλωτή που κινείται ταυτόχρονα σε ψηφιακά και φυσικά κανάλια, χωρίς να εγκαταλείπει κανένα από τα δύο και αξιοποιώντας το καθένα ανάλογα με την ανάγκη του. Το e-commerce εξακολουθεί να ενισχύεται, ενώ το φυσικό κατάστημα έχει επανέλθει δυναμικά όχι μόνο ως ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής εμπειρίας αλλά ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας που ξεκλειδώνει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του omnichannel μοντέλου μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία, και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, αποκτά καθοριστικό ρόλο. Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη τόσο τον τρόπο με τον οποίο διοικούμε όσο και το πώς προσφέρουμε υπηρεσίες. Στο λιανεμπόριο, η αξία της εντοπίζεται σε δύο κρίσιμες κατευθύνσεις: στην παροχή πιο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και ανάπτυξης, αλλά και στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας. Αυτές οι δυνατότητες μάς επιτρέπουν να απαντάμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα στις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη.

Η στρατηγική μας, επομένως, δεν αλλάζει, αλλά εξελίσσεται. Επενδύουμε στη διασύνδεση των καναλιών, στην αυτοματοποίηση λειτουργιών, στη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας των υπηρεσιών και στη δημιουργία μιας ενιαίας, απρόσκοπτης εμπειρίας για τον καταναλωτή.

Το 2026 είναι προ των πυλών, τι επενδυτικό πλάνο θα τρέξει τη νέα χρονιά και που θα εστιάζει;

Το 2026 θα κινηθούμε με ξεκάθαρη εστίαση στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων μας, με έμφαση στα νέα formats IKEA, την επιτάχυνση Foot Locker και τη στοχευμένη ενίσχυση της Intersport, και ταυτόχρονα στη συνέχιση του ψηφιακού και λειτουργικού μετασχηματισμού. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ευελιξία, την παραγωγικότητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης, μέσω ενός λειτουργικού μοντέλου που δεν αναπαράγει διαδικασίες δύο και τρεις φορές, αλλά δημιουργεί συνέργειες, κλίμακα και αποτελεσματικότητα σε όλο το retail οικοσύστημα του Ομίλου.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, υπάρχει πρόβλεψη για το 2026 και αν μπορούμε να περιμένουμε νέες κινήσεις ενίσχυσης του αποτυπώματος του Ομίλου.

Η κατεύθυνσή μας για το 2026 είναι ξεκάθαρη. Στοχεύουμε σε σταθερή, ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη, αξιοποιώντας πλήρως τις επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Παράλληλα, εξετάζουμε συνεχώς νέες ευκαιρίες σε brands ή concepts που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική και τις αξίες μας και, όταν υπάρχει κάτι ώριμο και ουσιαστικό, το ανακοινώνουμε με διαφάνεια και συνέπεια.

Οι τρεις παράγοντες που έχουν συνεισφέρει σε 75 χρόνια δυναμικής παρουσίας -η συνεχώς εξελισσόμενη στρατηγική μας, ο ανθρώπινος παράγοντας και οι επιχειρηματικές αρχές μας- είναι αυτοί που θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν και στο μέλλον.