Γ. Βαρελτζίδης (Εθνική Τράπεζα): Πώς το wealth management αλλάζει την επενδυτική κουλτούρα των Ελλήνων

Στα περιθώρια ανάπτυξης μιας υγιούς επενδυτικής νοοτροπίας των Ελλήνων, στην αξία του wealth management και στα σύγχρονα – εξατομικευμένα εργαλεία που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα αναφέρεται σε συνέντευξη στο Liberal ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Wealth Management της Εθνικής Τράπεζας, Γιώργος Βαρελτζίδης.

Ο κ. Βαρελτζίδης αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι καταθέτες μπορούν να δουν πραγματική απόδοση στα κεφάλαιά τους μέσω των εξατομικευμένων επενδυτικών στρατηγικών, ενώ τονίζει πως τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μια κατηγορία που κερδίζει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων.

Παράλληλα υπογραμμίζει την αξία της πειθαρχίας και της «πίστης στον μακροπρόθεσμο στόχο» για να αποδώσει μία επένδυση, κυρίως σήμερα που στις αγορές κυριαρχεί η μεταβλητότητα εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων και της αβεβαιότητας.

Συνέντευξη στον Νίκο Ταμπακόπουλο

Πώς αξιολογείτε σήμερα το επίπεδο επενδυτικής ωριμότητας στην Ελλάδα; Έχει αλλάξει ουσιαστικά η επενδυτική συμπεριφορά των Ελλήνων μετά την κρίση και την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα;

Η περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει διαχρονικά έντονα προσανατολισμένη στα ακίνητα, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 77% του συνολικού πλούτου. Ένα επιπλέον 13% αφορά λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ενώ μόλις το 10% κατευθύνεται σε χρηματοοικονομικά μέσα και ρευστά διαθέσιμα.

Ακόμη και μέσα σε αυτό το περιορισμένο ποσοστό των χρηματοοικονομικών μέσων, η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Η συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων εξακολουθεί να βρίσκεται σε καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμίας, γεγονός που αποτυπώνει μια συγκρατημένη επενδυτική κουλτούρα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σαφής πρόοδος και σταδιακή σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στις επενδύσεις μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως καταδεικνύεται από το συνολικό Ενεργητικό το οποίο ανέρχεται σε +29,4 δισ. ευρώ, υψηλότερο κατά +7,3 δισ. ευρώ από την αρχή του 2025. Η αγορά έφτασε σε υψηλό 21 ετών, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 29,4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό από το 2004 (31,6 δισ. ευρώ). Πρόκειται για μια ένδειξη ότι η επενδυτική συμπεριφορά αρχίζει να ωριμάζει, έστω και σταδιακά.

Πώς προσεγγίζει το Wealth Management της Εθνικής Τράπεζας τη δημιουργία εξατομικευμένων επενδυτικών στρατηγικών; Ποια είναι τα βασικά βήματα από την κατανόηση του πελάτη έως την υλοποίηση;

Η διαδικασία ξεκινά πάντα από την ουσιαστική κατανόηση του πελάτη. Τα εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα στελέχη της Τράπεζας συζητούν διεξοδικά με τον επενδυτή, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ανάγκες, οι οικονομικοί στόχοι, ο χρονικός ορίζοντας και η ανοχή στον επενδυτικό κίνδυνο.

Με βάση θεμελιώδεις επενδυτικές αρχές —όπως η διασπορά, η διάρκεια και η διαχείριση της διακύμανσης— διαμορφώνονται εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στον επενδυτικό χαρακτήρα του κάθε πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνουμε τρεις βασικούς τύπους επενδυτικού προφίλ: τον συντηρητικό, τον ισορροπημένο και τον αναπτυξιακό, με διαφορετική σύνθεση χαρτοφυλακίου και επίπεδο ανάληψης κινδύνου.

Η δημιουργία χαρτοφυλακίων συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένους μεσομακροπρόθεσμους στόχους, όπως η χρηματοδότηση σπουδών, η απόκτηση κατοικίας ή η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Καθοριστικό ρόλο παίζει η ευρεία διασπορά μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων, κλάδων και γεωγραφικών περιοχών, καθώς και η εφαρμογή σταδιακών τοποθετήσεων, που συμβάλλουν στη μείωση της μεταβλητότητας.

Ενδεικτικά, μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Αναλύσεων της Τράπεζας δείχνει ότι για την περίοδο 1980–2024, ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με 60% μετοχές και 40% ομόλογα παρουσίασε πάντα θετική απόδοση όταν η περίοδος διακράτησης ξεπερνούσε τα πέντε έτη.

Ποια σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά και πώς μπορούν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες και χρονικούς ορίζοντες των επενδυτών;

Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα εξελίσσεται δυναμικά, σε συνάρτηση τόσο με τις μεταβολές του μακροοικονομικού περιβάλλοντος όσο και με τη σταδιακή ωρίμανση της επενδυτικής κουλτούρας. Τα προηγούμενα χρόνια, σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια προκαθορισμένης διάρκειας προσέλκυσαν σημαντικό ενδιαφέρον, ιδίως από καταθέτες που αναζητούσαν μια πιο αποδοτική αλλά σχετικά συντηρητική εναλλακτική λύση.

Καθώς όμως τα επιτόκια αποκλιμακώνονται και οι αποδόσεις των ομολόγων συμπιέζονται, παρατηρείται σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς πιο ευέλικτες επενδυτικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού τύπου αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική στο wealth management.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα προσφέρουν καθημερινή ρευστότητα, διαφάνεια και ενεργή διαχείριση, επιτρέποντας την προσαρμογή των χαρτοφυλακίων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών. Μέσω αυτών, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών επενδύσεων, αγορών και κλάδων, χωρίς να δεσμεύονται από προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.

Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν τα αμοιβαία κεφάλαια κατανομής ενεργητικού (asset allocation funds), τα οποία συνδυάζουν καταθέσεις, ομόλογα και μετοχές, με στόχο τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ απόδοσης και κινδύνου. Τα προϊόντα αυτά ενσωματώνουν τη στρατηγική διασπορά και τη δυναμική αναπροσαρμογή των τοποθετήσεων, με σαφή όρια διακύμανσης ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ — συντηρητικό, ισορροπημένο ή αναπτυξιακό.

Συνολικά, η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων διευρύνεται και εμπλουτίζεται, προσφέροντας πλέον λύσεις που δεν περιορίζονται στη βραχυπρόθεσμη αναζήτηση αποδόσεων, αλλά υποστηρίζουν τη συστηματική και μακροπρόθεσμη οικοδόμηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, σε ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες και στόχους των επενδυτών.

Πώς είναι οργανωμένο σήμερα το Wealth Management στην Εθνική Τράπεζα και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη εμπειρία για τον πελάτη;

Στην Εθνική Τράπεζα επενδύουμε συστηματικά στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου και συνεχόμενη εξυπηρέτηση για το σύνολο των χρηματοοικονομικών τους αναγκών — από τις συναλλαγές και την αποταμίευση έως τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση.

Το Wealth Management της Τράπεζας οργανώνεται γύρω από δύο διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες υπηρεσίες: το Private Banking και το Premium Banking. Το Private Banking απευθύνεται σε πελάτες με σημαντικά κεφάλαια και ανάγκες σύνθετων επενδυτικών λύσεων, ενώ το Premium Banking προσφέρεται μέσω του Δικτύου Καταστημάτων σε πελάτες με συνολική σχέση άνω των 60 χιλ. ευρώ, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με την Τράπεζα.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής;

Σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, το σημαντικότερο στοιχείο μιας επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής είναι η πειθαρχία και η προσήλωση στον μακροπρόθεσμο στόχο. Η εμπειρία δείχνει ότι οι βεβιασμένες κινήσεις, που συχνά υπαγορεύονται από τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των αγορών, σπάνια οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η σωστή κατανομή κεφαλαίων και η διασπορά μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων, αγορών και νομισμάτων, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος και να εξομαλύνονται οι διακυμάνσεις. Παράλληλα, ένας σαφής χρονικός ορίζοντας επιτρέπει στον επενδυτή να αξιοποιεί τις διακυμάνσεις των αγορών αντί να τις φοβάται.

Εξίσου σημαντική είναι η τακτική επαναξιολόγηση του χαρτοφυλακίου και η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες, με τρόπο όμως μεθοδικό και όχι αποσπασματικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στη διατήρηση μιας συνεπούς επενδυτικής στρατηγικής.

Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στον Έλληνα επενδυτή που σχεδιάζει τις κινήσεις του για τα επόμενα χρόνια;

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η επένδυση δεν αποτελεί μια μεμονωμένη απόφαση, αλλά μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί σχέδιο, υπομονή και συνέπεια. Η σταδιακή και συστηματική επένδυση, ακόμη και με μικρά ποσά, μπορεί σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει ουσιαστική αξία, ιδίως όταν βασίζεται σε σωστή καθοδήγηση και ρεαλιστικές προσδοκίες.

Οι αγορές θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν κύκλους και διακυμάνσεις, κάτι που αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό τους. Η ιστορική εμπειρία, ωστόσο, δείχνει ότι τα καλά δομημένα και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ανταμείβουν τον επενδυτή που διατηρεί μακροπρόθεσμη οπτική και αποφεύγει τις παρορμητικές αποφάσεις.

Στην Εθνική Τράπεζα στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας ως μακροπρόθεσμοι συνεργάτες, βοηθώντας τους να μετατρέψουν τους οικονομικούς τους στόχους σε ένα συνεκτικό και βιώσιμο επενδυτικό πλάνο, προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και στις συνθήκες της αγοράς.