Τριάδα με Over

Τρία Over ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Τα 2 είναι από το Κύπελλο Γαλλίας. H Λυών δεν πρέπει να έχει πρόβλημα για να πάρει την πρόκριση κόντρα στη Λαβάλ. Ο «άσος» της όμως δεν έχει αξία. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Μπορεί να το κάνει και μόνη της η Λυών. Δεν αποκλείεται να σκοράρει και η Λαβάλ.

Φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση είναι και η Τουλούζ στον αγώνα με την Αμιάν. Και σε αυτό το ματς ίσως ξεφύγει το σκορ. Η Αμιάν μπορεί να σκοράρει και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πιο εύκολα το Over.

Το τρίτο Over είναι από το League Cup Αγγλίας, στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Νιούκαστλ. Στον πρώτο αγώνα στο Νιούκαστλ η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε με 2-0. Η Νιούκαστλ είναι υποχρεωμένη να ρισκάρει στην προσπάθειά της να κάνει την ανατροπή. Η Μάντσεστερ Σίτι σκοράρει με άνεση αλλά το ίδιο εύκολα δέχεται και γκολ. Στο πρωτάθλημα προηγήθηκε με 0-2 στην έδρα της Τότεναμ και ισοφαρίστηκε 2-2. To Over είναι πιθανό και στον ημιτελικό του αγγλικού League Cup.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

899 (21:30) ΛΥΩΝ-ΛΑΒΑΛ OVER 1,60

901 (21:30) ΤΟΥΛΟΥΖ-ΑΜΙΑΝ OVER 1,57

909 (22:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ OVER 1,52