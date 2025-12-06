Τριάδα με Over

Η Μπρεστ και η Λιλ κέρδισαν με 1-0 την Μονακό και τη Μαρσέιγ αντίστοιχα. Δεν κατάφεραν να σκοράρουν η φιλοξενούμενες και δεν πέρασαν τα 2 Goal.

Οι σημερινές επιλογές μας είναι με Over από την Αγγλία και την Ιταλία. Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε με 5-4 εκτός έδρας την Φούλαμ και παρέμεινε σε απόσταση 5 βαθμών από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Υποδέχεται τη Σάντερλαντ η οποία πήρε ισοπαλία με 1-1 στο Άνφιλντ από τη Λίβερπουλ και συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της. Δεν είναι εύκολο το ματς για τη Σίτι αλλά στην έδρα της έχει τον πρώτο λόγο. Παίζει ανοιχτά και σκοράρει και η Σάντερλαντ. Ποντάρουμε στο Over.

Τη νίκη θέλει και η Τσέλσι στο εκτός έδρας ματς με την Μπόρνμουθ για να μην μείνει κι άλλο πίσω στη βαθμολογία. Η ήττα με 3-1 από τη Λιντς την έριξε στην 4η θέση, στο -9 από τη Άρσεναλ. Η Μπόρνμουθ ηττήθηκε με 0-1 από τη Έβερτον και συμπλήρωσε 5 αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-1-4). Προερχόταν από 4 σερί Over. Πάμε και σε αυτό το ματς με τα πολλά γκολ.

Το τρίτο Over είναι από την Ιταλία, στο παιχνίδι της Ίντερ με την Κόμο. Στο -1 από την κορυφή βρίσκεται η Ίντερ. Χρειάζεται τη νίκη κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται στην 6η θέση, σκοράρει με άνεση και μπορεί να βρει δίχτυα και στο Μιλάνο. Ο «άσος» της Ίντερ είναι χαμηλά και δεν αντικατοπτρίζει τη δυσκολία του αγώνα. Προτιμότερο είναι και σε αυτό το ματς το ποντάρισμα στο Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

259 (17:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ OVER 1,44

260 (17:00) ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΤΣΕΛΣΙ OVER 1,57

348 (19:00) ΙΝΤΕΡ-ΚΟΜΟ OVER 1,64