Τριάδα με Goal/Goal και Over

Με Goal/Goal και Over είναι οι σημερινές επιλογές μας. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Μονακό με την Τότεναμ. Και οι 2 ομάδες είναι απρόβλεπτες, ικανές για το καλύτερο και για το χειρότερο. Παίζουν ανοιχτά, πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Φαβορί είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στο παιχνίδι με τη Γιουβέντους. Είναι δυνατή εντός έδρας και θα βρει σε πτώση την ιταλική ομάδα. Ο «άσος» όμως είναι χαμηλά. Προτιμότερο είναι το Over. Φέρνει μεγάλα σκορ στο «Μπερναμπέου» η Ρεάλ. Μπορεί να σκοράρει και η Γιουβέντους.

Δύσκολο στην πρόβλεψη σημείου είναι και το παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Μαρσέιγ. Οι αποδόσεις δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στη γηπεδούχο ομάδα. Η Μαρσέιγ όμως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι ικανή ακόμα και για το «διπλό». Μπορεί να σκοράρει στη Λισαβόνα. Λογικά θα βρει δίχτυα στην έδρα της και η Σπόρτινγκ. Το Goal/Goal δείχνει να είναι καλή επιλογή.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

937 (22:00) ΜΟΝΑΚΟ-ΤΟΤΕΝΑΜ GOAL/GOAL 1,48

939 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ OVER 1,50

940 (22:00) ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ-ΜΑΡΣΕΪΓ GOAL/GOAL 1,47