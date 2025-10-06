Τριάδα με Goal/Goal και Over

Πέρασαν χτες οι «άσοι» της Μπολόνια (κέρδισε με 4-0 την Πίζα) και της Νάπολι (επικράτησε με 2-1 της Τζένοα) αλλά έμεινε στο 0-0 το ντέρμπι της Γιουβέντους με τη Μίλαν για το οποίο είχαμε προτείνει το Goal/Goal.

Τα μεγάλα πρωταθλήματα διακόπτονται λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντιάλ. Λίγα ματς γίνονται σήμερα και χωρίς ιδιαίτερο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Δεν ασχολούμαστε με φαβορί και ποντάρουμε σε Goal/Goal και Over από τη δεύτερη κατηγορία της Δανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας. Καταλαβαίνετε ότι έχουν ρίσκο οι επιλογές μας, ίσως μεγαλύτερο από τις αποδόσεις που δίνουν.

Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Β’ Δανίας ανάμεσα στην Χβιντόρβε και την Λίνγκμπι. Μικρό προβάδισμα δίνουν οι αποδόσεις στη φιλοξενούμενη. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν. Η Χβιντόρβε δύσκολα θα μείνει «άσφαιρη» στην έδρα της. Η Λίνγκμπι λογικά θα πετύχει τουλάχιστον 1 γκολ. Επιλέγουμε το Goal/Goal.

Στη Β’ Σουηδίας η Έργκριτε έχει ως στόχο την άνοδο και θα πάει για το «διπλό» στο ματς με την Σαντβίκεν. Είναι πιθανό όμως η γηπεδούχος να σκοράρει και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 γκολ η Έργκριτε για να κερδίσει. Το ματς μπορεί να «ανοίξει» και είναι πιθανό να έχει πάνω από 2 γκολ. Ποντάρουμε στο Over.

Την ίδια επιλογή κάνουμε και για το παιχνίδι της Β’ Ολλανδίας, Φίτεσε-Ντεν Μπος. Ικανές για τη νίκη είναι και οι 2 ομάδες σ’ ένα ματς που είναι πιθανό να έχει αρκετά γκολ. Τόσο η Φίτεσε όσο και η Ντεν Μπος φέρνουν μεγάλα σκορ. Συχνό φαινόμενο είναι άλλωστε τα Over σε αυτό το πρωτάθλημα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

735 (20:00) ΧΒΙΝΤΟΡΒΕ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ GOAL/GOAL 1,70

736 (20:00) ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ-ΕΡΓΚΡΙΤΕ OVER 1,48

738 (21:00) ΦΙΤΕΣΕ-ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ OVER 1,51