Τριάδα με Goal/Goal

Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με 0-3 την Μπρεστ και πέρασαν το «διπλό» της και το Over. Στα γερμανικά παιχνίδια που επιλέξαμε χτες είχαμε επισημάνει ότι η Άιντραχτ και η Λειψία είχαν το προβάδισμα για τη νίκη κόντρα στην Σαν Πάουλι και την Άουγκσμπουργκ, αντίστοιχα. Το λάθος που κάναμε ήταν ότι δεν ποντάραμε στις νίκες τους αλλά στα γκολ. Το Over δεν έγινε στην Φρανκφούρτη αφού η Άιντραχτ σταμάτησε στα 2 γκολ, ούτε το Goal/Goal στο Άουγκσμπουργκ με τη Λειψία να κάνει πάρτι και να κερδίζει με 0-6.

Από τη Γαλλία και τη Γερμανία είναι και οι σημερινές επιλογές μας με 3 Goal/Goal. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Ρεν με την Νις. Από 4 σερί ισοπαλίες προέρχεται η Νις, οι 3 με σκορ 2-2. Η Νις σκόραρε αλλά και δέχτηκε γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια της. Έφερε 2 ισοπαλίες με την Παρί 1-1 και τη Μονακό 2-2, ηττήθηκε με 4-1 από την Μπρεστ και κέρδισε, στην προηγούμενη αγωνιστική, με 3-2 τη Λυών. Το Goal/Goal δείχνει να είναι καλή επιλογή.

Από τη Γαλλία ξεχωρίσαμε και το Goal/Goal στο βραδινό παιχνίδι της Λυών με το Στρασβούργο. Ψηλά στη βαθμολογία βρίσκονται και οι 2 ομάδες. Έναν βαθμό περισσότερο έχει το Στρασβούργο το οποίο στην προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία με 3-3 εκτός έδρας από την Παρί Σεν Ζερμέν σ’ ένα ματς όπου προηγήθηκε με 1-3. Μετράει 4 Goal/Goal στα 6 τελευταία παιχνίδια του. Η Λυών προέρχεται από 2 σερί Goal/Goal. Ηττήθηκε με 1-2 από την Τουλούζ και με 3-2 από τη Νις.

Στην Bundesliga φαβορί για τη νίκη είναι η Στουτγκάρδη στο παιχνίδι με τη Μάιντζ. Κέρδισε με 0-3 τη Βόλφσμπουργκ και συμπλήρωσε 4 σερί νίκες. Ο «άσος» είναι πιθανός. Αν κερδίσει θα ανέβει και πάλι στην 3η θέση, πίσω από την Μπάγερν Μονάχου και τη Λειψία. Η Μάιντζ πάλεψε στην προηγούμενη αγωνιστική με τη Λεβερκούζεν αλλά ηττήθηκε με 3-4. Βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις κι έχει πάρει και τους 4 βαθμούς της εκτός έδρας, στην ισοπαλία 1-1 με τη Βόλφσμπουργκ και τη νίκη με 1-4 κατά της Άουγκσμπουργκ. Σκόραρε και στις 4 τελευταίες επισκέψεις της στη Στουτγκάρδη και απέσπασε 2 ισοπαλίες (2-1, 1-1, 3-1, 3-3). Πάμε και εδώ με το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

640 (18:15) ΡΕΝ-ΝΙΣ GOAL/GOAL 1,57

643 (18:15) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΜΑΪΝΤΖ GOAL/GOAL 1,54

676 (21:45) ΛΥΩΝ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ GOAL/GOAL 1,55