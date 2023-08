Τριάδα με γκολ από το Κόνφερενς Λιγκ

Η Γάνδη έβαλε πέντε γκολ χθες βράδυ στην Πόγκον (5-0), δυστυχώς δεν έφαγε ένα ώστε να βγει το G/G. Επίσης, η Μπόκα παρότι προηγήθηκε δύο φορές της Νασιονάλ Μοντεβιέδο, ισοφαρίστηκε ισάριθμες (2-2 τελικό) και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι (4-2).

Τρεις οι επιλογές μας σήμερα, όλες προέρχονται από τα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΑΡΙΜΠΟΡ

Η Μάριμπορ (Σλοβενία) κατάφερε και έφαγε από ένα γκολ στα δύο ματς με την Μπιρκικάρα (1-1, 2-1) από τη Μάλτα και από ένα και τρία με την Ντιφερντάνζ (1-1, 3-3) από το Λουξεμβούργο! Πώς θα γλιτώσει τη συντριβή στην Τουρκία από τη Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν… λυπήθηκε την άμοιρη Ζίμπρου (5-0, 4-0) στον προηγούμενο γύρο. Πιστεύουμε ότι γηπεδούχος μπορεί να βρει τρία τέρματα κόντρα στην «αναιμική» άμυνα της φιλοξενούμενης. Όπως έπραξε άλλωστε στα 4/6 εντός έδρας (τα υπόλοιπα δύο έληξαν 2-0 υπέρ της). Συν το ότι θα κατέβει με το… γκάζι πατημένο, καθώς το παιχνίδι αποτελεί πρόβα τζενεράλε για την πρεμιέρα με τη Γκαζιάντεπορ στο πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

ΧΑΜΡΟΥΝ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

Η Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) έβαλε μυαλό έπειτα από τον ντροπιαστικό αποκλεισμό στο Τσάμπιονς Λιγκ από την Κλάσβικ (0-0, 0-3, Νησιά Φερόε)! Ετσι, αφού απέλυσε πρώτα τον προπονητή της, Τσερτσέροφ, έριξε στη συνέχεια έξι γκολάκια στη Σάμροκ (2-4-0, 2-0, Ιρλανδία). Επίσης, ξεκίνησε τις εγχώριες υποχρεώσεις της με εκτός έδρας πεντάρα (5-3 στην ισχυρή Φεχέρφαρ). Η λογική λέει ότι δεν θα σταματήσει τώρα απέναντι στη Χάμρουν (Μάλτα), η οποία δέχτηκε έξι τέρματα (1-2, 0-4) από τη Μακάμπι Χάιφα. Οι Ισραηλινοί δεν είναι καλύτεροι από τους Ούγγρους. Περιμένουμε από τη Φερεντσβάρος να βρει δίχτυα τουλάχιστον δύο φορές απόψε.

ΜΠΑΛΚΑΝΙ – ΛΙΝΚΟΛΝ

Αναμένουμε γκολ και θέαμα σε αυτό τον αγώνα, καθώς αμφότερες δεν είναι ομάδες που κλείνονται στα καρέ τους. Γι’ αυτό και θα ποντάρουμε το Over. Η Μπάλκανι από το Κόσοβο, έχει 3/4 φέτος στην Ευρώπη. Αυτό που έληξε Under ήταν το 2-0 επί της πανίσχυρης Λουντογκόρετς (Βουλγαρία). Επίσης, ξεπέρασε με Over και στα δύο ματς το εμπόδιο της Λέιρν (3-0, 4-1) στον προηγούμενο γύρο. Το βλέπουμε δύσκολο να μην το φέρει (ακόμη και μόνη της) απέναντι στη Λίνκολν από το ταπεινό Γιβραλτάρ! Μία Λίνκολν, η οποία αποκλείστηκε στο Τσάμπιονς Λιγκ από την Καραμπάγκ με δύο ήττες, οι οποίες συνοδεύτηκαν από Over (1-2, 0-4). Επιπλέον, προέρχεται από 8/8 Over σε πρωτάθλημα και Ευρώπη!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

717 21.00 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΑΡΙΜΠΟΡ OV 2,5 ΓΗΠ. 1,90

718 21.00 ΧΑΜΡΟΥΝ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,67

722 21.45 ΜΠΑΛΚΑΝΙ – ΛΙΝΚΟΛΝ OVER 1,62