Τριάδα από την Premier League

Τα «διπλά» της Νάπολι (κέρδισε στις καθυστερήσεις 2-1 τη Βερόνα) και της Μάντσεστερ Σίτι (πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα της Λιντς) πέρασαν χτες, αλλά την τριάδα «χάλασε» η Χοφενχάιμ η οποία γνώρισε την ήττα εντός έδρας με 0-1 από τη Σαν Πάουλι.

Από την Premier League είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Ξεχωρίσαμε 2 φαβορί και 1 Goal/Goal. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε με 1-0 εκτός έδρας την Έβερτον και συμπλήρωσε 10 σερί παιχνίδια αήττητη (6-4-0). Έκανε ένα ακόμα βήμα για να πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας η οποία πήρε την πρόκριση στο Conference League με το 2-0 κόντρα στην Ζρίνκσι. Είχε προηγηθεί και η νίκη της με 1-0 στο πρωτάθλημα κατά της Γουλβς. Έχει όμως μόλις 2 νίκες στις 12 τελευταίες αγωνιστικές και δύσκολα θα αποφύγει την ήττα στο Old Trafford. Ο «άσος» έχει τύχη σε αυτό το ματς.

Φαβορί είναι και η Άρσεναλ στο ντέρμπι με την Τσέλσι. Παραμένει στην 1η θέση με διαφορά 2 βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία χτες κέρδισε με 1-0 τη Λιντς. Μετά από 2 ισοπαλίες με την Μπρέντφορντ 1-1 και την Γουλβς 2-2 η Άρσεναλ επέστρεψε στις νίκες με το 1-4 στο ντέρμπι με την Τότεναμ. Η Τσέλσι προερχόταν από 4 σερί νίκες, αλλά έκανε 2 γκέλες εντός έδρας, με την Λιντς 2-2 και την Μπέρνλι 1-1. Στον πρώτο γύρο ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Βρέθηκαν αντιμέτωπες και στα ημιτελικά του League Cup και η Άρσεναλ πήρε την πρόκριση με 2 νίκες (2-3 και 1-0). Μετράει και 3 σερί νίκες στο Emirates για το πρωτάθλημα σε βάρος της Τσέλσι με 3-1, 5-0 και 1-0. Αν και πρόκειται για ντέρμπι πιστεύουμε ότι η Άρσεναλ θα επικρατήσει.

Η τρίτη επιλογή από την Premier League είναι το Goal/Goal στο ματς της Φούλαμ με την Τότεναμ. Οι αποδόσεις δίνουν τον πρώτο λόγο στη Φούλαμ η οποία κέρδισε με 1-3 την Σάντερλαντ την προηγούμενη αγωνιστική. Η Τότεναμ μετράει 3 σερί ήττες και 9 παιχνίδια χωρίς νίκη (0-4-5). Δεν αποκλείεται πάντως κάποια στιγμή να αντιδράσει. Πιο ασφαλής επιλογή δείχνει να είναι το Goal/Goal. Η Φούλαμ έφερε 4 Goal/Goal στα 5 πρόσφατα ματς και η Τότεναμ 7 στα 8.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

537 (16:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 1 1,60

539 (16:00) ΦΟΥΛΑΜ-ΤΟΤΕΝΑΜ GOAL/GOAL 1,62

593 (18:30) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΤΣΕΛΣΙ 1 1,64