Τριάδα από την Ιταλία

Το Goal/Goal έγινε στο Μπέργκαμο, στο ματς της Αταλάντα με την Κόμο, το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1, αλλά δεν μας βγήκαν οι 2 διπλές παραλλαγές τις οποίες συνδυάσαμε με το Over 1,5. Η Λίβερπουλ δέχτηκε το 2-1 στις καθυστερήσεις στο ντέρμπι με την Τσέλσι, πέρασε το Over 1,5 αλλά όχι και το Χ2. Η Μπρέστ «κόλλησε» στο 0-0 με την Ναντ, σε ένα ματς που είχαμε προτείνει το 1Χ αλλά μαζί με το Over 1,5.

Σήμερα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το ιταλικό πρωτάθλημα. Ποντάρουμε σε 2 φαβορί και 1 Goal/Goal.

Μεγαλύτερο ρίσκο έχει το πρώτο φαβορί, η Μπολόνια, η οποία υποδέχεται την Πίζα και θέλει τη νίκη για να ανέβει στη βαθμολογία και να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις (2-2), την προηγούμενη αγωνιστική, στην έδρα της Λέτσε. Είναι δυνατή στο γήπεδό της κι έχει κάνει το 2 στα 2. Κέρδισε με 1-0 την Κόμο και με 2-1 την Τζένοα.

Η Πίζα παραμένει χωρίς νίκη με 2 βαθμούς σε 5 αγώνες. Προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία με 0-0 κόντρα στη Φιορεντίνα. Έχει πάρει άλλον 1 βαθμό, στην πρεμιέρα, με 1-1, στην έδρα της Αταλάντα. Λογικά η Μπολόνια, έστω και δύσκολα, θα «καθαρίσει» το ματς.

Δυνατό φαβορί είναι η Νάπολι κόντρα στην Τζένοα. Βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τη Μίλαν, τη Ρόμα και από χτες και με την Ίντερ η οποία συνέτριψε με 4-1 την Κρεμονέζε. Θέλει να μείνει στην πρώτη θέση, ελπίζοντας και σε γκέλες της Μίλαν (δίνει εκτός έδρας το ντέρμπι με τη Γιουβέντους) και της Ρόμα (αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Φιορεντίνα).

Η Τζένοα έχασε με κάτω τα χέρια 0-3 από τη Λάτσιο, τη Δευτέρα και βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας, με μόλις 2 βαθμούς σε 5 παιχνίδια. Τα 2 τελευταία χρόνια έκανε ζημιές στην Νάπολι (1-1, 2-2), δύσκολα όμως θα τα καταφέρει και σήμερα. Η Νάπολι, μετά την ήττα της με 2-1 στο ντέρμπι από τη Μίλαν, χρειάζεται τη νίκη και το πιθανότερο είναι να την πάρει.

Το Goal/Goal που ξεχωρίσαμε είναι στο βραδινό ντέρμπι της Γιουβέντους με τη Μίλαν. Από 3 σερί Goal/Goal προέρχεται η Γιουβέντους. Μετά τη νίκη με 4-3 κατά της Ίντερ, έφερε 2 ισοπαλίες με 1-1 κόντρα στην Βερόνα και την Αταλάντα. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.

Το ίδιο ισχύει και για τη Μίλαν, που ανέβηκε στην κορυφή μετά τη νίκη με 2-1 στο ντέρμπι με την Νάπολι. Μόλις 1 βαθμό πίσω της βρίσκεται η Γιουβέντους. Το ντέρμπι είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Πιο ασφαλής επιλογή δείχνει ότι είναι το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

605 (16:00) ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΠΙΖΑ 1 1,65

661 (19:00) ΝΑΠΟΛΙ-ΤΖΕΝΟΑ 1 1,45

705 (21:45) ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΙΛΑΝ GOAL/GOAL 1,74