Τριάδα από τη Super League

Το «διπλό» και Over 1,5 πέρασε χτες το ματς της Μετς με την Παρί Σεν Ζερμέν (κέρδισε με 2-3 η Παρί). Η Λίβερπουλ όμως πήρε τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Μπράιτον και παρά τις πολλές ευκαιρίες στο τέλος του αγώνα που δημιούργησαν και οι 2 ομάδες δεν μπήκε τρίτο γκολ για να γίνει το Over. «Κόλλησε» στο 0-0 το ματς της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό, για το οποίο είχαμε προτείνει το Goal/Goal.

Από τη Super League είναι οι σημερινές επιλογές. Τρεις ομάδες διεκδικούν τον τίτλο. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει 34 βαθμούς και τον κυνηγάνε ο ΠΑΟΚ με 32 και η ΑΕΚ με 31. Και οι 3 παίζουν εκτός έδρας και είναι φαβορί για τη νίκη.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πετυχαίνει τη μία νίκη μετά την άλλη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών στο Αγρίνιο. Ο Παναιτωλικός δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του και ηττήθηκε με 0-1. Αμέσως μετά έκανε το «διπλό» (0-1) στο ματς με τον Πανσερραϊκό. Η ΑΕΚ ενώ κέρδιζε με 1-0 τα περισσότερα ματς, στα τελευταία πετυχαίνει πάνω από 1 γκολ. Στο πρωτάθλημα κέρδισε με 3-2 τον ΠΑΟΚ και με 4-1 τον Ατρόμητο και στο Conference League με 2-1 τη Σαμσουνσπόρ. Συνδυάζουμε το «διπλό» με το Over 1,5 για να ανέβει η απόδοση.

Την ίδια επιλογή κάνουμε και για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Από 4 σερί ήττες προέρχεται ο Ατρόμητος και παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με 3-3 στη Βουλγαρία με τη Λουντογκόρετς. Στο πρωτάθλημα κέρδισε κατά σειρά με 3-0 την Κηφισιά, με 3-2 τον Λεβαδειακό και με 3-1 τον Άρη. Είναι φαβορί για τη νίκη στο Περιστέρι και μπορεί να πετύχει πάνω από 1 γκολ.

Ο Ολυμπιακός παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή. Οι 2 τελευταίες εκτός έδρας νίκες του, σε Ελλάδα και Ευρώπη, σημειώθηκαν με 0-1, κόντρα στον Παναιτωλικό και την Καϊράτ Αλμάτι. Ο Άρης ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δύσκολα θα κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Ποντάρουμε στο «διπλό».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

496 (17:30) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΚ 2+OVER 1,5 1,80

503 (18:00) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΟΚ 2+OVER 1,5 1,80

573 (20:00) ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 1,47