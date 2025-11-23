Πέρασε η τριάδα της στήλης το Σάββατο, με το Over στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο (1,50) και τα Goal/Goal στα ματς Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (1,57) και Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1,45)! Στο 3,41 ήταν η απόδοσή της!

Μία τριάδα από τη Super League ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κρατηθεί κοντά στις πρώτες θέσεις και προέρχεται από τη νίκη με 2-1 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει περιθώρια για απώλειες και θέλει τη νίκη στις Σέρρες κόντρα στον ουραγό Πανσερραϊκό ο οποίος μετράει 4 σερί ήττες με 14-3 τέρματα. Το «διπλό» είναι χαμηλά και για να ανέβει η απόδοσή του το συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα με 2-1 από τον Παναθηναϊκό και έπεσε από την κορυφή. Λογικά θα επιστρέψει σήμερα στις νίκες στο εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά. Είναι πολύ χαμηλά όμως ο «άσος» του και δεν αξίζει να παιχτεί. Ποντάρουμε στο Over 2,5. Μπορεί να σκοράρει στην Τούμπα η Κηφισιά, η οποία προέρχεται από 6 σερί Over 2,5.

Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα στο παιχνίδι με τον Άρη και επιλέγουμε τον «άσο» της. Είναι δυνατή στην OPAP Arena (4-0-1) και χρειάζεται τη νίκη για να πλησιάσει και πάλι στους 3 βαθμούς τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό ο οποίος κέρδισε χτες με 3-0 τον Ατρόμητο. Ο Άρης γλίτωσε την ήττα (0-0) στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. Τρεις φορές «σημάδεψε» τα δοκάρια η ομάδα της Τρίπολης. Συμπλήρωσε 6 σερί ματς χωρίς νίκη (0-2-4). Υπέρ της ΑΕΚ είναι και παράδοση με 6 νίκες και μία ισοπαλία στις 7 τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

544 (17:00) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2+OVER 1,5 1,55

572 (19:00) ΠΑΟΚ-ΚΗΦΙΣΙΑ OVER 2,5 1,51

593 (21:00) AEK-ΑΡΗΣ 1 1,47