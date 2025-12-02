Τριάδα από Premier League και Κύπελλα

To Goal/Goal πέρασε χτες στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος, Φενερμπαχτσέ-Γαλατασαράι (1-1), αλλά έμεινε στα 2 γκολ ο αγώνας της Β’ Ολλανδίας, Άγιαξ Β’-Φίτεσε (2-0) και δεν έγινε το Over.

Οι σημερινές προτάσεις είναι από την Premier League και τα Κύπελλα Γερμανίας και Ιταλίας. Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε τα εύκολα δύσκολα το Σάββατο στο ματς με τη Λιντς. Προηγήθηκε με 2-0, μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ και να «καθαρίσει» το παιχνίδι, δέχτηκε την ισοφάριση 2-2 και κατάφερε να πάρει τη νίκη με το τρίτο γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Ανέβηκε στη 2η θέση και απέχει 5 βαθμούς από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Είναι φαβορί για τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με τη Φούλαμ. Δεν θα είναι όμως εύκολο το έργο της. Η Φούλαμ πέτυχε σπουδαίο «διπλό» (1-2), το βράδυ του Σαββάτου, στο παιχνίδι με την Τότεναμ. Στην έδρα της λογικά θα σκοράρει αλλά δύσκολα δεν θα δεχτεί γκολ από τη Μάντσεστερ Σίτι. Το Goal/Goal δείχνει να είναι καλή επιλογή.

Στο Κύπελλο Γερμανίας είναι νοκ άουτ τα παιχνίδια στη φάση των «16». Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Ντόρτμουντ με τη Λεβερκούζεν. Βρέθηκαν αντιμέτωπες και το Σάββατο για το πρωτάθλημα στην έδρα της Λεβερκούζεν και η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη με 1-2. Το πιθανότερο είναι να έχει πάνω από 2 γκολ και η αναμέτρησή τους για το κύπελλο. Ποντάρουμε στο Over.

Νοκ άουτ είναι και τα ματς της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ιταλίας. Φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση είναι η Γιουβέντους στον αγώνα με την Ουντινέζε. Προέρχεται από 2 νίκες, στο Champions League κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ με 2-3 και στο πρωτάθλημα κατά της Κάλιαρι με 2-1.

Πριν από ένα περίπου μήνα υποδέχτηκε την Ουντινέζε για το πρωτάθλημα και την κέρδισε με 3-1. Μπορεί να επικρατήσει και στην αποψινή αναμέτρησή τους για το κύπελλο. Ο «άσος» της είναι από τα δυνατά σημεία στο σημερινό πρόγραμμα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

839 (21:30) ΦΟΥΛΑΜ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ GOAL/GOAL 1,65

850 (22:00) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ OVER 1,52

853 (22:00) ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1 1,41