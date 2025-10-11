Τριάδα από το Μουντιάλ

Δύο Goal/Goal είχαμε προτείνει χτες για τα ματς των εθνικών ομάδων. Το 1 έγινε εύκολα στο ματς Ισλανδία-Ουκρανία (3-5). Στο δεύτερο παιχνίδι όμως δεν σκόραρε η Σουηδία και ηττήθηκε με 0-2 από την Ελβετία.

Με 2 Over και 1 φαβορί είναι οι προτάσεις μας για τα σημερινά παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ.

Στον 5ο όμιλο, η Τουρκία θέλει να βγάλει αντίδραση, μετά την βαριά εντός έδρας ήττα με 0-6 από την Ισπανία. Στην πρεμιέρα είχε κερδίσει με 2-3 τη Γεωργία. Είναι φαβορί για τη νίκη και στο ματς με τη Βουλγαρία στη Σόφια. Δύο ήττες έχει στο ξεκίνημα η Βουλγαρία και οι 2 με Over, με το ίδιο σκορ 3-0 από την Ισπανία εντός έδρας και τη Γεωργία εκτός. Το Over είναι πιθανό και στην αποψινή αναμέτρησή της με την Τουρκία.

Το δεύτερο Over είναι από τον 6ο όμιλο, στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ιρλανδία. Φαβορί για την 1η θέση και την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ είναι η Πορτογαλία. Στα 2 πρώτα ματς κέρδισε την Αρμενία με 0-5 και την Ουγγαρία με 2-3. Δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της με την Ιρλανδία η οποία παραμένει χωρίς νίκη, με 1 βαθμό σε 2 αγώνες. Από την ήττα-έκπληξη με 2-1 στην Αρμενία προέρχεται η Ιρλανδία, η οποία στο πρώτο παιχνίδι παραχώρησε ισοπαλία με 2-2 στην Ουγγαρία. Μόνο Over έχουν γίνει σε αυτόν τον όμιλο. Λογικά θα μπουν πάνω από 2 γκολ και στο σημερινό ματς στη Λισαβόνα.

Το φαβορί που ξεχώρισα είναι από τον 11ο όμιλο, η Σερβία στο παιχνίδι με την Αλβανία. Διεκδικούν τη 2η θέση σε έναν όμιλο όπου «αφεντικό» είναι η Αγγλία. Ισόπαλη έληξε η πρώτη αναμέτρησή τους στα Τίρανα. Η Αλβανία έχει 1 βαθμό περισσότερο αλλά και 1 ματς παραπάνω. Η Σερβία παίζει στην έδρα της, στο Λέσκοβατς και θέλει τη νίκη για να ανέβει στη 2η θέση. Εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

347 (21:45) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ OVER 1,57

350 (21:45) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ OVER 1,41

351 (21:45) ΣΕΡΒΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 1 1,82