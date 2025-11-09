Τριάδα από Ιταλία και Γαλλία

Το Goal/Goal έγινε χτες στον αγώνα Γκλάντμπαχ-Κολωνία, όπως και το Over στο παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε. Και στα 2 αυτά ματς κέρδισαν με σκορ 3-1 οι γηπεδούχες ομάδες. Δεν πέρασε ο «άσος» της Γιουβέντους στο ματς με τη Τορίνο αφού έμειναν στο 0-0.

Από την Ιταλία και τη Γαλλία είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Στη Serie A έληξαν χτες ισόπαλα και τα 4 παιχνίδια! Έγιναν 2 εκπλήξεις με τις εντός έδρας ισοπαλίες της Κόμο και της Γιουβέντους. Ελπίζουμε να μη συνεχιστούν και σήμερα, γιατί ποντάρουμε σε 2 φαβορί. Το ένα είναι η Ρόμα στο παιχνίδι με την Ουντινέζε. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα με 1-0 στο ντέρμπι από τη Μίλαν. Ποντάρει στην έδρα της και την πολύ καλή παράδοση που έχει με 6 σερί νίκες! Η Ουντινέζε κέρδισε με 1-0 την Αταλάντα, την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ στην τελευταία έξοδό της ηττήθηκε με 3-1 από τη Γιουβέντους.

Το δεύτερο φαβορί είναι η Ίντερ στο βραδινό ματς με την Λάτσιο. Ελπίζει να ανέβει στην κορυφή σε περίπτωση που νωρίτερα η Νάπολι δεν έχει κάνει το «διπλό» στο δύσκολο ματς με την Μπολόνια. Βρίσκεται 1 βαθμό πίσω της. Εντός έδρας μετράει 4 νίκες και μία ήττα. Η Λάτσιο έχει ανακάμψει στα τελευταία ματς και προσπαθεί να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Συμπλήρωσε 6 παιχνίδια αήττητη αλλά δύσκολα θα συνεχίσει το σερί στο Μιλάνο. Η Ίντερ συνήθως δεν μένει στο 1 γκολ αλλά κυνηγάει και δεύτερο για να «κλειδώσει» τη νίκη. Επειδή ο «άσος» της είναι χαμηλά τον συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Στη Γαλλία η Μαρσέιγ ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τη χτεσινή νίκη της με 3-0 κατά της Μπρεστ. Έχει 1 βαθμό περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λυών. Με νίκη η Παρί θα μείνει μόνη της και πάλι στην κορυφή, με ισοπαλία θα έχει «συγκάτοικο» τη Μαρσέιγ. Μπορεί να φύγει με το «διπλό» από την έδρα της Λυών στην οποία κέρδισε στις 3 τελευταίες επισκέψεις της. Θα καλυφθούμε όμως και με την ισοπαλία σε ένα ματς που λογικά θα έχει πάνω από 1 γκολ. Συνδυάζουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 με το Over 1,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

643 (19:00) ΡΟΜΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1 1,52

693 (21:45) ΛΥΩΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ Χ2+OVER 1,5 1,45

694 (21:45) ΙΝΤΕΡ-ΛΑΤΣΙΟ 1+OVER 1,5 1,53