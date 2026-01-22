Τριάδα από το Γιουρόπα Λιγκ

Η Αταλάντα προηγήθηκε 1-0 της Μπιλμπάο χθες και είχε σωρεία χαμένων ευκαιριών για το 2-0 μέχρι το ημίχρονο. Στην επανάληψη άλλαξε εντελώς το σκηνικό και τελικά ηττήθηκε 3-2! Επίσης, έληξε Un 3,5 το Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (2-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται όλες από την προτελευταία αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΣΕΛΤΙΚ

Αμφότερες έχουν κίνητρο με τη Μπολόνια να κυνηγάει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης και τη Σέλτικ να προσπαθεί να μείνει μέσα στο 9-24 που δίνει εισιτήριο για την επόμενη φάση. Είναι αφερέγγυες και οι δύο, οπότε θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφερε η μεν Μπολόνια στα 4/5 στον θεσμό και η δε Σέλτικ στα 4/6. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 5/6 εντός – εκτός και 6/8 στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, βρήκε δίχτυα στα 19/21 ματς μέσα – έξω και στις 10/11 εξόδους.

ΠΑΟΚ – ΜΠΕΤΙΣ

Ο ΠΑΟΚ κρατάει στα χέρια του το εισιτήριο για το 9-24 και η Μπέτις για την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Αμφότερες θέλουν τη νίκη απόψε, είναι εξίσου σε εξαιρετική κατάσταση και θα πάμε στο G/G. Η ελληνική ομάδα το έφερε στα 4/5 ευρωπαϊκά ματς και η ισπανική στα 2/2. Επίσης, η γηπεδούχος σκόραρε στα 21/22 εντός – εκτός και στα 11/11 στην «Τούμπα»! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, βρήκε δίχτυα στα 16/17 μέσα – έξω και στις 14/16 εξορμήσεις ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

ΝΙΣ – ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ

Μονόπλευρο το κίνητρο και αφορά τη Γκόου Αχέντ, η οποία παλεύει για την είσοδο στο 9-24 που οδηγεί στην επόμενη φάση. Η Νις είναι αποκλεισμένη έχοντας μηδέν βαθμούς έπειτα από έξι αγώνες! Τρέχει» σερί 0-5-13 και θέλει το σπάσει απόψε. Πάμε και εδώ στο G/G, διότι αμφότερες όσο εύκολα σκοράρουν, άλλο τόσο εύκολα δέχονται γκολ. Συγκεκριμένα, η γηπεδούχος έχει 4/4 μέσα – έξω και 7/10 στη βάση της, στην οποία βρήκε δίχτυα στα 10/12 ματς. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 8/9 εντός – εκτός, ενώ ήταν G/G και τα 11/15 μακριά από το «σπίτι» της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 889 ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΣΕΛΤΙΚ G/G 1,81

19.45 891 ΠΑΟΚ – ΜΠΕΤΙΣ G/G 1,61

22.00 900 ΝΙΣ – ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ G/G 1,63