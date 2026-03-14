Τριάδα από Γερμανία, Αγγλία και Ισπανία

Πέρασαν οι προτάσεις την Παρασκευή, ο «άσος» της Μαρσέιγ (1,45) στο ματς με την Οσέρ και το Goal/Goal στο παιχνίδι Αλαβές-Βιγιαρεάλ (1,81)!

Από την Γερμανία, την Αγγλία και την Ισπανία είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει ως στόχο το ευρωπαϊκό εισιτήριο και στην έδρα της είναι φαβορί για τη νίκη κόντρα στην ουραγό Χαϊντενχάιμ η οποία λογικά δεν αποφεύγει τον υποβιβασμό. Τα 2 τελευταία χρόνια η Άιντραχτ πέτυχε ισάριθμες νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με 2-0 και 3-0. Ποντάρουμε στον «άσο».

Η Τσέλσι και η Νιούκαστλ προέρχονται από τα παιχνίδια τους στο Champions League. Ηττήθηκε με 5-2 η Τσέλσι από την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ η Νιούκαστλ έφερε ισοπαλία 1-1 με την Μπαρτσελόνα. Και οι 2 πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ στους περισσότερους αγώνες τους. Μόνο Goal/Goal έχουν φέρει στις 6 τελευταίες αγωνιστικές της Premier League αλλά και στα 3 πρόσφατα μεταξύ τους ματς με γηπεδούχο την Τσέλσι (1-1, 2-1, 2-1). Το Goal/Goal είναι πιθανό σ’ ένα παιχνίδι όπου έχει τύχη και το Over.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε εντυπωσιακή νίκη με 3-0 στο ντέρμπι του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι και απέκτησε μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Μπροστά της έχει τη ρεβάνς στο Μάντσεστερ. Στο Πρωτάθλημα βρίσκεται στο -4 από την Μπαρτσελόνα και δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Ο «άσος» της όμως είναι χαμηλά και γι’ αυτό τον συνδυάζουμε με το Over. Η Έλτσε σκόραρε και στις 6 τελευταίες εξόδους της. Μπορεί να βρει δίχτυα και στο «Μπερναμπέου» για να γίνει πιο εύκολα το Over. Πάνω από 2 γκολ μπήκαν και στις 3 πρόσφατες αναμετρήσεις τους σε αυτό το γήπεδο. Στις 2 από αυτές κέρδισε η Ρεάλ με 2-1 και 4-0 και στην τρίτη έφεραν ισοπαλία με 2-2.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

292 (16:30) ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ.-ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 1 1,54

415 (19:30) ΤΣΕΛΣΙ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ GOAL/GOAL 1,47

460 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΕΛΤΣΕ 1+OVER 1,70