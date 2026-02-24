Τριάδα από το Champions League

Από τους αγώνες ρεβάνς των playoffs του Champions League είναι οι σημερινές επιλογές. Πέντε γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο παιχνίδι της Κλαμπ Μπριζ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πήρε τη νίκη με 2-3 η ισπανική ομάδα. Ανοιχτό ματς αναμένεται να γίνει και στη ρεβάνς στη Μαδρίτη. Το Over είναι πιθανό.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο αγώνας της Ίντερ με την Μπόντο Γκλιμτ. Στο πρώτο ματς στη Νορβηγία έκανε την έκπληξη η Μπόντο Γκλιμτ και κέρδισε με 3-1. Θέλει νίκη με πάνω από 2 γκολ διαφορά η Ίντερ για να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση. Ο «άσος» είναι χαμηλά, όπως και το Over. O συνδυασμός τους ανεβάζει την απόδοση.

Το μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και την καλύτερη απόδοση, έχει το Goal/Goal στο παιχνίδι της Νιούκαστλ με την Καραμπάκ. Η πρόκριση έχει κριθεί σε αυτό το ματς μετά την εντυπωσιακή νίκη με 1-6 της Νιούκαστλ στην πρώτη αναμέτρησή τους. Λογικά θα κερδίσει και στη ρεβάνς, πιθανότατα με μεγάλα σκορ. Όμως τόσο ο «άσος» όσο και το Over δεν αξίζουν να παιχτούν. Το Goal/Goal πληρώνει καλά. Μπορεί να σκοράρει και στο δεύτερο παιχνίδι η Καραμπάκ. Η Νιούκαστλ δεν πρέπει να έχει πρόβλημα για να βρει δίχτυα στην έδρα της.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

801 (19:45) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ OVER 1,42

875 (22:00) ΙΝΤΕΡ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1+OVER 1,47

877 (22:00) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΚΑΡΑΜΠΑΚ GOAL/GOAL 1,90