Τριάδα από το Champions League

Ο «άσος» της Λυών πέρασε από τις προτάσεις μας, με τα 3 φαβορί, την Κυριακή. Κέρδισε με 2-1 την Μπρεστ. Πήρε τη νίκη και η Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά έμεινε στο 1 γκολ (1-0) στο παιχνίδι με την Αλαβές. Είχαμε επιλέξει τον «άσο» της μαζί με το Over 1,5. Το τρίτο φαβορί, η Στουτγκάρδη προηγήθηκε στον αγώνα με την Ουνιόν Βερολίνου αλλά στο τέλος ισοφαρίστηκε 1-1.

H προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο. Οι επιλογές μας είναι με 1 φαβορί και 2 Goal/Goal.

Η Κλαμπ Μπριζ παίζει το τελευταίο της χαρτί στο εκτός έδρας ματς με την ουραγό και ήδη αποκλεισμένη Καϊράτ Αλμάτι. Θέλει τη νίκη για να μείνει στη μάχη της πρόκρισης. Μόνο αν κάνει το 2 στα 2 θα ελπίζει. Στην τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Μαρσέιγ. Λογικά θα πάρει τη νίκη σήμερα στο Καζακστάν. Ποντάρουμε στο «διπλό» της.

«Συγκάτοικος» της Καϊράτ Αλμάτι στην ουρά της βαθμολογίας, με μόλις 1 βαθμό, είναι η Βιγιαρεάλ. Δεν έχει ελπίδες πρόκρισης και ψάχνει μία νίκη γοήτρου. Υποδέχεται τον Άγιαξ ο οποίος έχει 3 βαθμούς και λογικά δεν προλαβαίνει να διεκδικήσει την πρόκριση. Ακόμα και να κερδίσει τα 2 ματς θα πάει στους 9, οι οποίοι πιθανότατα δεν θα είναι αρκετοί. Δεν έχουν λόγο να κλειστούν η Βγιγιαρεάλ και ο Άγιαξ. Μπορούν και οι 2 να σκοράρουν. Επιλέγουμε το Goal/Goal.

Άλλο ένα ματς, στο οποίο αναμένεται να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, είναι αυτό ανάμεσα στην Τότεναμ και την Ντόρτμουντ. Είναι ισόβαθμες με 10 πόντους. Απέχουν 2 βαθμούς από την πρώτη οκτάδα. Και οι 2 πετυχαίνουν και δέχονται γκολ στα περισσότερα παιχνίδια τους. Το Σάββατο η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-2 από την Γουέστ Χαμ και η Ντόρτμουντ κέρδισε με 3-2 την Σεντ Πάουλι.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

801 (17:30) ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2 1,50

844 (22:00) ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΑΓΙΑΞ GOAL/GOAL 1,55

853 (22:00) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ GOAL/GOAL 1,58