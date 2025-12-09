Τριάδα από το Champions League

Από σήμερα έως την Πέμπτη θα είμαστε σε ρυθμούς Κυπέλλων Ευρώπης. Στο Champions League διεξάγεται η 6η αγωνιστική της League Phase. Δυνατό φαβορί είναι η Τότεναμ στο παιχνίδι με την Σλάβια Πράγας. Εντός έδρας έχει 2 νίκες σε ισάριθμα ματς. Λογικά θα κάνει το 3 στα 3. Η Σλάβια παραμένει χωρίς νίκη, με 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Δεν δείχνει να έχει ελπίδες για να πάρει την πρόκριση. Είναι υποχρεωμένη να ρισκάρει κι αυτό ίσως κάνει πιο εύκολο το έργο της Τότεναμ.

Πολλά γκολ αναμένεται να έχει το παιχνίδι της Αϊντχόφεν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ένας βαθμός χωρίζει τις 2 ομάδες. Η Αϊντχόφεν έχει 8 πόντους και η Ατλέτικο 9. Οι αποδόσεις δίνουν μικρό προβάδισμα στην Ατλέτικο η οποία κέρδισε με 2-1 την Ίντερ την προηγούμενη αγωνιστική. Η Αϊντχόφεν προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 1-4 στο Άνφιλντ κατά της Λίβερπουλ. Και οι 2 ομάδες φέρνουν μεγάλα σκορ. Το Over έχει τύχη σε αυτό το ματς.

Η τρίτη επιλογή είναι με το Goal/Goal στο παιχνίδι της Ίντερ με τη Λίβερπουλ. Τρεις βαθμούς περισσότερους έχει η Ίντερ η οποία βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα. Μετά από 4 νίκες γνώρισε την πρώτη της ήττα με 2-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Λίβερπουλ προβληματίζει με τις εμφανίσεις της. Το Σάββατο ισοφαρίστηκε 3-3 στις καθυστερήσεις από τη Λιντς. Δέχεται γκολ με ευκολία. Συνήθως όμως σκοράρει και εκτός έδρας. Αποφεύγουμε το ποντάρισμα σε σημείο, αφού η Λίβερπουλ είναι απρόβλεπτη και ικανή για όλα και ποντάρουμε στο σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

859 (22:00) ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ OVER 1,50

861 (22:00) ΙΝΤΕΡ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ GOAL/GOAL 1,54

866 (22:00) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1 1,44