Τριάδα από το Champions League

Πέρασαν τη Δευτέρα ο «άσος» της Λάτσιο (κέρδισε 2-0) στο ματς με την Κάλιαρι και το Over από τη Β’ Ολλανδίας, στο παιχνίδι Αϊντχόφεν Β’-Βίλεμ (2-1). Στο άλλο ματς όμως από τη Β’ Ολλανδίας, δεν έγινε το Goal/Goal αφού η Αλμέρε Σίτι κράτησε το μηδέν στην άμυνα και κέρδισε με 0-1.

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League γίνεται σήμερα και αύριο. Δύο Over και 1 Goal/Goal από το Champions League ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ αλλά ο «άσος» της έχει χαμηλή απόδοση και δεν αξίζει να παιχτεί. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Και στα 3 παιχνίδια της Ατλέτικο, στη League Phase, σημειώθηκαν πάνω από 2 γκολ. Κέρδισε με 5-1 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και ηττήθηκε με 3-2 από τη Λίβερπουλ και με 4-0 από την Άρσεναλ. Μόνο Over έχει φέρει και η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Πήρε τη νίκη με 1-3 στην πρεμιέρα στην έδρα της Αϊντχόφεν και ακολούθησαν οι ήττες με το ίδιο σκορ 0-4 από τη Νιούκαστλ και την Ίντερ.

Πολλά γκολ αναμένεται να έχει και το ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες στην Premier League, με το 2-0 κόντρα στην Άστον Βίλα. Προβληματίζει με τις φετινές εμφανίσεις της. Στο Champions League μετράει 2 νίκες κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2 και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 1-5 και μία ήττα από την Γαλατασαράι με 1-0. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα πάει για το «διπλό» στο Άνφιλντ. Προηγείται στη βαθμολογία του ισπανικού πρωταθλήματος με 5 βαθμούς διαφορά από την Μπαρτσελόνα κι έχει κάνει το 3 στα 3 στο Champions League. Κέρδισε, κατά σειρά, την Μαρσέιγ με 2-1, την Καϊράτ Αλμάτι με 0-5 και την Γιουβέντους με 1-0. Το πιθανότερο είναι να γίνει ανοιχτό ματς με πάνω από 2 γκολ.

Πολύ κρίσιμο είναι για τον Ολυμπιακό το σημερινό παιχνίδι του με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη. Έχει 1 βαθμό σε 3 παιχνίδια, από το 0-0 της πρεμιέρας με την Πάφο. Ακολούθησαν οι ήττες με 2-0 από την Άρσεναλ και με 6-1 από την Μπαρτσελόνα. Χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση. Το επόμενο παιχνίδι του είναι θεωρητικά πιο δύσκολο, με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη. Η Αίντχόφεν είναι επικίνδυνη και φέρνει μεγάλα σκορ. Στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 1-3 από την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Στη 2η αγωνιστική πήρε ισοπαλία με 1-1 εκτός έδρας από τη Λενερκούζεν και στην 3η συνέτριψε με 6-2 τη Νάπολι. Έχει φέρει δηλαδή 3 Goal/Goal. Πιθανό είναι 1 ακόμα, στο ματς με τον Ολυμπιακό. Θα βγουν στην επίθεση και οι 2 ομάδες και μπορούν να σκοράρουν.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

850 (22:00) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ OVER 1,45

853 (22:00) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ OVER 1,42

855 (22:00) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ GOAL/GOAL 1,54