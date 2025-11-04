Συνδυαστικό για Άρσεναλ, Ατλέτικο

Η Ίντερ έβγαλε το 1,73 στο «2+Ov 1,5» με αυτογκόλ στο 90+4’ (2-1 τη Βερόνα) το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Επίσης, η Βίκινγκ πέρασε με το ίδιο σκορ από τη Στρόμσγκοντσετ. Το «2+Ov 1,5» έδινε εδώ 1,62. Τέλος, η Μπέτις διέλυσε 3-0 τη Μαγιόρκα. Η νίκη της πλήρωνε 1,60. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την 3η αγωνιστική στο Τσάμπιονς Λιγκ.

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ – ΑΡΣΕΝΑΛ

Η Άρσεναλ (Αγγλία) έχει κάνει την Ευρώπη να παραμιλάει με την απίστευτη ανασταλτική της λειτουργία. Η ομάδα του Αρτέτα κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν στους 12/15 φετινούς αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης! Οι μοναδικές ομάδες που παραβίασαν την εστία της είναι οι Λίβερπουλ (0-1), Νιούκαστλ (2-1) και Σίτι (1-1)! Επίσης, μετράει 7/7 νίκες χωρίς να φάει γκολ! Πηγαίνει τώρα στη Σλάβια Πράγας (Τσεχία), η οποία δε σκόραρε στις πρώτες δύο αγωνιστικές στο Τσάμπιονς Λιγκ (0-4 με Ίντερ και 0-0 με Αταλάντα). Επίσης, έμεινε «άσφαιρη» στα 3/5 παιχνίδια και στις 2/3 εξορμήσεις. Σε αυτή που σημείωσε γκολ ήταν το 4-0 επί της αδύναμης Ζλιν για το Κύπελλο. Μπορούν λοιπόν οι «κανονιέρηδες» να περάσουν με «τρίποντο» από την Τσεχία χωρίς να μαζέψουν ούτε μία φορά την μπάλα από τα βάθη της εστίας τους.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ.

Η Ατλέτικο (Ισπανία) ζορίστηκε κάπως στο πρώτο ημίχρονο με τη Σεβίλλη. Μπήκε στην επανάληψη αποφασισμένη να... τελειώνει και το έπραξε σημειώνοντας τρία γκολ. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη με Over στην έδρα της στα τελευταία πέντε παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Στο γήπεδό της έπραξε το ίδιο και στα 3/4 στο Τσάμπιονς Λιγκ. Υποδέχεται την Ουνιόν Σ.Ζ. (Βέλγιο), η οποία προέρχεται από τρία κερδισμένα αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αλλά στον τρέχον θεσμό υπέστη 2/2 ήττες με 4-0 από Νιούκαστλ και Ίντερ δείχνοντας ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το επίπεδο. Την περιμένει δύσκολο βράδυ στη Μαδρίτη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 802 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ – ΑΡΣΕΝΑΛ 2+NG 2,00

22.00 850 ΑΤΛΕΤΙΚΟ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ. 1+OVER 1,75