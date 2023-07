Στήριξη σε δύο φαβορί στο Κόνφερενς Λιγκ

Η στήλη έπεσε πάνω στον VAR το χθεσινό βράδυ! Αυτός ακύρωσε το 2-1 της Λουντογκόρετς (1-1 τελικό με την Ολίμπια), αυτός δεν μέτρησε και δύο τέρματα της Χάκεν (0-0 με την Κλάκσβικ).

Τέσσερις οι επιλογές μας σήμερα, όλες προέρχονται από τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΑΟΥΝΤΑ – ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ

Η Άουντα (Λετονία) δίνει το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της στην Ευρώπη. Κι αυτό 20 χλμ. από τη φυσική της έδρα, καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ΟΥΕΦΑ. Προέρχεται από βαριά ήττα στη Ρίγας (2-5), ενώ μόλις το 2021 επανήλθε έπειτα από αρκετά χρόνια στα μεγάλα σαλόνια της χώρας της. Η Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) από την άλλη, είναι υπολογίσιμη δύναμη εγχώρια και μακράν εμπειρότερη από τη νυν αντίπαλό της στην Ευρώπη. Θετικό και το γεγονός ότι ξεκινάει το ερχόμενο Σ/Κ το πρωτάθλημά της, οπότε δεν τίθεται θέμα μη αγωνιστικής ετοιμότητας.

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ

Θα στηρίξουμε εδώ την Τζουργκάρντεν (Σουηδία) στο dnb (στην ισοπαλία επιστρέφεται το ποντάρισμα), καθώς έχει 17 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της εν συγκρίσει με τη Λουκέρνη (Ελβετία), η οποία έκανε πρεμιέρα στο πρωτάθλημά της το περασμένο Σάββατο (0-0 με τη Βίντερτουρ). Επίσης, είναι πανίσχυρη στην έδρα της (27-3-5 στους 35 πιο πρόσφατους αγώνες ανεξαρτήτως διοργάνωσης)! Σε αυτή μετράει 6-0-1 στο Κόνφερενς Λιγκ στα επτά πιο πρόσφατα ματς! Στις 5/6 νίκες σημείωσε πάνω από δύο τέρματα. Κέρδισε μεταξύ άλλων, τις ανώτερες από τη νυν αντίπαλό της, Γκενκ (4-2), Μόλντε (3-2), ΑΠΟΕΛ (4-0), Ριέκα (2-0). Θετικό για την ίδια είναι και το αρνητικό σερί που «τρέχει» εκτός έδρας η Λουκέρνη στην Ευρώπη (1-0-5).

ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ – ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ

Η Πανεβέζις (Λιθουανία) ταξίδεψε από τη χώρα της που είχε 20 βαθμούς στο Ισραήλ όπου την ώρα του αγώνα το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 40! Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολες είναι οι κλιματολογικές συνθήκες εκεί κάτω. Επιπλέον, δεν… υπάρχει ομάδα Πανεβέζις στον ευρωπαϊκό χάρτη (μόλις τρεις συμμετοχές). Επιπλέον, είχε και ματς για το πρωτάθλημα το βράδυ της Δευτέρας (2-0 τη Σιαουλάι). Η Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία και ισχυρή έδρα. Σε αυτή έριξε τέσσερα γκολ πέρυσι στην Αούστρια Βιέννης (4-0) και πρόπερσι στις Σλασκ (4-0) και Αρντά (4-0)! Λογικά δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα απόψε και θα το πάρει το ματς.

Β36 ΤΟΡΣΑΒΝ – ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ

Δεν είναι στη… φύση μας να ποντάρουμε σε Under, αλλά εδώ το ζευγάρι… φωνάζει από μακριά ότι μπορεί να μείνει ακόμη και στο 0-0. Συνέβη αυτό άλλωστε για τη Β36 Τόρσαβν (Νησιά Φερόε) στον προηγούμενο γύρο με την Πάιντε (0-0 μέσα – έξω, 2-0 στην παράταση). Στο Under έμεινε και η Χαβερφόρντγουεστ (Ουαλία) με τη Σκεντίγια (0-1, 1-0, πέρασε στα πέναλτι). Στο… ίδιο καζάνι βράζουν αμφότερες, θα κοιτάξουν πρωτίστως να μη δεχτούν γκολ και το 1,90 στο Under χρήζει προσοχής.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 719 ΑΟΥΝΤΑ – ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 2 1,65

20.00 725 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ 1 (DNB) 1,60

21.00 730 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ – ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ 1 1,61

21.00 747 Β36 ΤΟΡΣΑΒΝ – ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ UNDER 1,90