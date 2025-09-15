Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League

Το Champions League ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Τα 18 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της League Phase διεξάγονται σε ένα τριήμερο, από την Τρίτη έως την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός παίρνει μέρος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και δίνει τον πρώτο του αγώνα την Τετάρτη (19:45) με την Πάφο, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μία μέρα πριν από την πρεμιέρα της League Phase το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον νικητή του Champions League. Ξεκάθαρο φαβορί δεν υπάρχει. Μικρό προβάδισμα έχουν η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν και ακολουθούν η Άρσεναλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι. Πολύ κοντά είναι και η Μπάγερν με την Τσέλσι.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής. Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορές*, την Τρίτη και την Πέμπτη, για τα ματς της ημέρας και την Τετάρτη για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο για κάθε γκολ που θα σημειωθεί.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα