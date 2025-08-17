Σκανδιναβική δυάδα με γκολ

Η Κόμο επικράτησε 3-1 της Σουντιρόλ χθες και επιβεβαίωσε το Over του 1,59. Επίσης, το Over (1,65) έβγαλε και η Μπαρτσελόνα με γκολ του Γιαμάλ στο 94’ στο ματς με τη Μαγιόρκα (3-0). Τέλος, έληξε 0-0 το Άστον Βίλα – Νιούκαστλ. Από εκεί και πέρα τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Νορβηγίας, Α’ Τσεχίας και Α’ Φινλανδίας.

ΧΑΚΑ – ΕΛΣΙΝΚΙ

Το Ελσίνκι βγήκε το απόλυτο φαβορί με το «2» να παίζει από 1,50 έως 1,55, διότι η Χάκα μετράει 1-1-8 στα τελευταία 10 παιχνίδια της! Παρόλα αυτά, δε θα το ποντάρουμε, αλλά θα πάμε στο G/G+OV, επειδή η φιλοξενούμενη κάνει… νερά στα μετόπισθεν. Δεν είναι τυχαίο που δέχτηκε γκολ στα 5/6 ματς και όλα ήταν G/G+OV. Επίσης, το ίδιο συνέβη και στις 3/3 αναμετρήσεις της γηπεδούχου ανεξαρτήτως έδρας, ενώ βρήκε δίχτυα στις 11/15 στο «σπίτι» της από την αρχή της φετινής σεζόν.

ΚΑΡΒΙΝΑ – ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ

Αντιστρόφως ανάλογη η πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα με την Καρβίνα να μετράει 3/4 νίκες και την Μποέμιανς 1/4. Παρόλα αυτά το σετ των αποδόσεων είναι σχεδόν ισορροπημένο, καθώς δεν είναι μεγάλες οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Επίσης, παραδοσιακά φέρνουν αρκετά G/G μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, συνέβη αυτό στις 4/4 συναντήσεις τους τόσο ανεξαρτήτως έδρας, όσο και στη γηπεδούχο. Μπορούν να φέρουν ένα ακόμα απόψε.

ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ – ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ

Ντέρμπι με φόντο την επικίνδυνη ζώνη, διότι αμφότερες δεν απέχουν πολύ από αυτή. Ένας από τους λόγους που δικαιολογεί το γιατί βρίσκονται τόσο χαμηλά είναι η μέτρια ανασταλτική τους λειτουργία με 28 τέρματα παθητικό σε 17 αγωνιστικές για τη γηπεδούχο και 24 για τη φιλοξενούμενη στον ίδιο αριθμό παιχνιδιών. Από εκεί και πέρα, η Βαλερένγκα προέρχεται από 3/3 Over εντός – εκτός και 4/6 στην έδρα της όπου σκόραρε στα 7/8 φετινά ματς. Η Σάρπσμποργκ από την άλλη, μετράει 7/9 Over μέσα – έξω και 9/12 μακριά από τη βάση της. Οπότε, είναι αρκετά πιθανό να σημειωθούν τουλάχιστον τρία τέρματα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1006 15.00 ΧΑΚΑ – ΕΛΣΙΝΚΙ G/G+OV 1,73

1015 16.00 ΚΑΡΒΙΝΑ – ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ G/G 1,60

1063 20.15 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ – ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ OVER 1,55