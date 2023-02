Το ροτέισον της Ουρακάν δίνει ελπίδα στην Μπαράκας

Η Ινδία στάθηκε για ακόμη μία φορά στο ύψος της, καθώς επιβεβαιώθηκε το G/G και Over στο Γκόα – Τσεναϊγίν (1-2) και πλήρωσε το 1,90. Η δεύτερη επιλογή μας ήταν ο «άσος» της Κουρικό με την Κοπιαπό (1-2). Σταθήκαμε λίγο άτυχοι εδώ, καθώς προηγήθηκε η γηπεδούχος στο 33’ και της ακυρώθηκε γκολ στο 41’. Εάν μετρούσε και γινόταν το 2-0, θα είχαμε πληρωθεί. Για να είμαστε δίκαιοι, όμως, δεν θα το αξίζαμε αυτό το ταμείο. Η Κοπιακό ήταν καλύτερη σε όλο το 90λεπτο.

Δύο οι επιλογές μας και απόψε. Η μία από τη Β’ Ιταλίας και η δεύτερη από την Α’ Αργεντινής.

ΠΙΖΑ – ΒΕΝΕΤΣΙΑ

Η παράδοση βγάζει το G/G ή Over εδώ, το οποίο βρίσκουμε σε ικανοποιητική απόδοση και θα το ποντάρουμε. Παρουσιάστηκε στα 7/7 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας (όλα ήταν G/G και τα τέσσερα έληξαν 1-1). Επίσης, το έφεραν στις 3/3 συναντήσεις τους στην έδρα της γηπεδούχου, όλα ήταν και Over.

Η Πίζα (7η) μετράει 5/7 στο «Αρένα Γκαριμπάλντι», όλα Over και τα τέσσερα G/G. Σε αυτό βρήκε δίχτυα στα 6/7 παιχνίδια, στα πέντε πέτυχε από δύο τέρματα και πάνω. Παραβιάστηκε από την άλλη, η εστία της στα 9/12 σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η Βενέτσια (14η) προέρχεται από 3/3 G/G ή Over μέσα – έξω (τα δύο τελευταία G/G και Over) και 3/4 μακριά από το «σπίτι« της (τα τρία εδώ και G/G και Over). Επίσης, σκόραρε στις 8/11 φετινές εξορμήσεις της. Δέχτηκε από την άλλη, έστω και ένα τέρμα στις 10 εξ αυτών!

Από τα παραπάνω δείχνει δυνατό το G/G, το οποίο πληρώνει και 1,95. Παρόλα αυτά, όμως, επιλέγουμε το G/G ή Over προκειμένου να έχουμε μία ασφάλεια, καθώς μιλάμε για Β’ Ιταλίας όπου όλα μπορούν να συμβούν!

ΟΥΡΑΚΑΝ – ΜΠΑΡΑΚΑΣ

Ως απόλυτο φαβορί προσφέρεται η Ουρακάν (2η) και δικαίως, καθώς είναι καλύτερη – εμπειρότερη ομάδα. Μεσοβδόμαδα, όμως, ταξιδεύει στην Ουρουγουάη για να αντιμετωπίσει την Μπόστον Ρίβερ στο πρώτο ματς για τον δεύτερο γύρο του Λιμπερταδόρες. Το μυαλό της βρίσκεται ήδη εκεί και θα προβεί σε ροτέισον απόψε. Το αν θα της κοστίσει ή όχι βαθμολογικά δεν ξέρουμε. Πιστεύουμε, όμως, ότι ένα γκολ μπορεί να το φάει από την αντίπαλό της. Όπως συνέβη στα δύο ματς που συναντήθηκαν στο παρελθόν (1-2, 1-1). Αμφότερα μάλιστα ήταν στην έδρα της! Επίσης, παραβιάστηκε η εστία της στα 3/4 φετινά μέσα – έξω και στα 2/2 στο «σπίτι» της. Σε αυτό τής έβαλε γκολ στο Κύπελλο η Γιουπάνκι (4-1), ομάδα Δ’ κατηγορίας πριν από 18 ημέρες.

Η Μπαράκας (13η) βρήκε δίχτυα στους 2/3 φετινούς αγώνες (και στους 6/7 εάν γυρίσουμε πιο πίσω), ενώ σκόραρε πέντε φορές στο μοναδικό μέχρι τώρα εκτός έδρας παιχνίδι (5-3 τη Σαρμιέντο). Επίσης, σημείωσε έστω και ένα τέρμα στα τελευταία τρία μακριά από το «άντρο» της υπολογίζοντας και περσινά ματς. Συντηρητικά θα το προσεγγίσει το αποψινό, αλλά κάνει 10,7 σουτ και 4,3 στην εστία μέσο όρο ανά 90λεπτο. Θα τις βγάλει τις φάσεις της, έχει τύχη το Ov 0,5 της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 136 ΠΙΖΑ – ΒΕΝΕΤΣΙΑ G/G ή OV 1,72

02.30 158 ΟΥΡΑΚΑΝ – ΜΠΑΡΑΚΑΣ OV 0,5 ΦΙΛ. 1,72