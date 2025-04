Προτάσεις από Γαλλία και Ισπανία

Το Goal/Goal έγινε χτες στο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Νις. Κέρδισε με 1-3 η Νις και έκανε σημαντικό βήμα για το Champions League. Μόλις 1 γκολ όμως μπήκε στην Bundesliga στον αγώνα ανάμεσα στη Στουτγκάρδη και την Χαϊντενχάιμ, για τον οποίο είχαμε προτείνει το Over. Το πέτυχε στο τέλος η Χαϊντενχάιμ και πήρε την πολύτιμη νίκη με 0-1 που της δίνει πολλές ελπίδες για την αποφυγή του απευθείας υποβιβασμού.

Δύο επιλογές από το γαλλικό πρωτάθλημα και μία από το Κύπελλο Ισπανίας κάναμε από το σημερινό κουπόνι. Μετά την χτεσινή νίκη της Νις με 1-3 κατά της Παρί Σεν Ζερμέν άλλαξαν τα δεδομένα στη Ligue 1 στη μάχη για τα εισιτήρια του Champions League. H Νις έπιασε στη βαθμολογία την Μονακό, ενώ μόλις 1 βαθμό πίσω τους βρίσκεται η Λιλ.

Έξι ομάδες παλεύουν για 3 εισιτήρια. Τέσσερις θα βγουν στο Champions League, η μία είναι η Παρί Σεν Ζερμέν. Η Μονακό, μετά την εντός έδρας ισοπαλία 0-0 με το Στρασβούργο, θέλει να πάρει τη νίκη στην έδρα της Χάβρης για να μην μείνει εκτός τετράδας. Κινδυνεύει η γηπεδούχος και προέρχεται από 2 ήττες, με 1-5 από τη Ρεν και με 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Δύσκολα θα κόψει βαθμούς από τη Μονακό.

Από τη Γαλλία ξεχωρίσαμε και το Over στο παιχνίδι της Λυών με τη Ρεν. Στο -3 από τη Μονακό και τη Νις, που συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα του Champions League, βρίσκεται η Λυών η οποία απογοητευμένη από τον τρόπο που αποκλείστηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Europa League ηττήθηκε με 2-1 στο πρωτάθλημα από τη Σεντ Ετιέν. Συμπλήρωσε 5 σερί Over. Πιθανό είναι 1 ακόμα στο ματς με τη Ρεν η οποία προέρχεται από τις νίκες με 1-5 στην Χάβρη και με 3-1 κατά της Οσέρ. Στα 6 τελευταία παιχνίδια της μετράει 4 Over. Και οι 3 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Λυών είχαν πάνω από 2 γκολ (2-4, 3-1, 2-3).

Σε ουδέτερο γήπεδο, στη Σεβίλλη, γίνεται ο τελικός του Κυπέλλου ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μικρό προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα δίνουν οι αποδόσεις αλλά σε τέτοια ντέρμπι είναι παρακινδυνευμένα τα προγνωστικά. Το πιθανότερο είναι να δούμε ανοιχτό ματς με σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες και πάνω από 2 γκολ. Στους 2 αγώνες πρωταθλήματος η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 4-0.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

416 (20:00) ΧΑΒΡΗ-ΜΟΝΑΚΟ 2 1,42

451 (22:15) ΛΥΩΝ-ΡΕΝ OVER 1,57

454 (23:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ GOAL/GOAL & OVER 1,61