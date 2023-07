Πρεμιέρα με Over στο Βέλγιο

Η Χάποελ Μπερ Σεβά στο 1,61 (1-0 την Πανεβέζις) ήταν η μοναδική επιλογή που πέρασε χθες. Η Τζουργκάρντεν παρότι προηγήθηκε νωρίς έχασε 2-1 από τη Λουκέρνη. Επίσης, προβάδισμα πήρε και η Σπάρτα Τρνάβα της Άουντα, αλλά δεν άντεξε αγωνιζόμενη με δέκα παίκτες από το 35’ (1-1 τελικό). Τέλος, «έσπασε» στο 80’ το Under στο Β36 Τόρσαβν – Χαβερφόρντγουεστ (2-1).

Δύο οι επιλογές μας σήμερα, η πρώτη προέρχεται από την Α’ Βελγίου και η δεύτερη από την Α’ Ιρλανδίας.

ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ – ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ

Βρίσκουμε πολύ καλή την απόδοση του Over στο ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία στη φετινή σεζόν στο Βέλγιο. Αυτό το έφεραν οι δύο ομάδες στα 6/8 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ολοκλήρωσε πέρυσι τη χρονιά με 6/9 Over εντός – εκτός ανεξαρτήτως διοργάνωσης (τα δύο που δεν ήρθαν έμειναν στο 1-1 και το τρίτο στο 0-2). Επίσης, στην έδρα της προέρχεται από 10/11 σε όλες τις διοργανώσεις! Η Άντερλεχτ από την πλευρά της, μέτρησε 5/5 Over στα φιλικά που έδωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της (5-0 την Ουντενάαρδε, 5-2 τη Στεάουα, 3-1 τη Λοκομοτίβ Ζάγκρεμπ, 0-6 με την Σπάρτα Πράγας και 3-0 τον Άγιαξ)!

ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ – ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ

Η Μποέμιανς έχει την ευκαιρία να χαρίσει απόψε γκολ και θέαμα στους οπαδούς της, καθώς υποδέχεται τη χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, Γιου Σι Ντι. Ο «άσος» είναι στα… τάρταρα και το Over πληρώνει χαμηλά. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε να σημειώσει τουλάχιστον τρία τέρματα. Δεν είναι άλλωστε πολύ μακρινό το 2019 που της έβαλε 10 (10-1)! Επίσης, στο «Dalymount park» πέτυχε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 10/13 ματς στο πρωτάθλημα, γιατί να μην σκοράρει τρεις φορές απέναντι σε μία ομάδα, η οποία εκτός έδρας έχει δεχτεί 39 σε 12 αγώνες! Επίσης, η φιλοξενούμενη μάζεψε την μπάλα από τα βάθη της εστίας της από τρεις φορές και πάνω στα 9/10 στη διοργάνωση, ενώ την προηγούμενη Παρασκευή έφαγε δύο γκολ εντός έδρας από την Κομπ Ραμπλερς (3-2) στο Κύπελλο, ομάδα η οποία αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 237 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ – ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ OVER 1,82

21.45 239 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ – ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ OV 2,5 ΓΗΠ. 1,90